Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde Cenk aşkını itiraf ediyor! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 13. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümüne, Cenk’in annesine Azra’ya olan aşkını itiraf etmesi damga vuracak. Öte yandan ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde başka neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 13. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 13. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 21 Ekim'de yayınlanacak yeni bölümünde; Cenk’in annesine Azra’ya olan aşkını itiraf etmesiyle, Serap bir an önce Azra’yı evden göndermenin yollarını aramaya başlar. Önce miraslarını şimdi de oğlunu elinden almaya çalışması Serap’ı sert kararlar almaya iter.
Cenk, Azra’ya olan aşkını annesine itiraf ederken Azra’nın bunu duyup duymadığından emin olmaya çalışır. Azra ise duyduğu bu itiraf karşısında mutlu olsa da bir yandan da onu daha zor günlerin beklediğini bilir. Cenk annesinden sonra ani bir kararla Azra’nın karşısına çıkacak ve büyük yüzleşme gerçekleşecektir.
Arda ve Mert’in aynı yetimhanede bir araya gelmeleri, Mert’i bir adım daha Azra’ya yaklaştırır. Tabi Mert’e tek yaklaşan onlar da değildir; Sumru ve Azmi’nin iş birliği de yavaş yavaş sonuç vermiş, tehlikeli bir karşılaşmanın zemini hazırlanmıştır.
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