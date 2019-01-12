Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 24. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde şirket hisselerini alan kişinin Sumru olduğunun ortaya çıkması büyük şok etkisi yaratacak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman da izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın 24. yeni bölümünde başka neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 24. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 24. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 13 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümünde; şirket hisselerini alan kişinin Sumru olduğunun ortaya çıkması büyük şok etkisi yaratmıştır ve onu tanıyanlar arasında en çok konuşulan konu, Sumru’nun bu parayı nereden bulduğudur. Azra Feride’yle konuşarak, artık kendi ayakları üzerinde durmak ve ayrı ev tutmak istediğini söyler. Feride bunu anlayışla karşılar. Mütevazı bir mahallede bütçesine uygun bir ev tutan Azra, evine yerleşir. Diğer yandan da babası için açtığı davayı, Mert’i korumak adına geri çeker.
Azra’nın mantıklı bir açıklama yapmadan Cenk’ten uzak durmaya çalışması Cenk’i sinirlendirmektedir. Ve böyle bir öfke anında Azra’nın yanında Kadir’i gören Cenk, öfkesini ondan çıkarır. Cenk in Kadir’i dövmesi bütün dengeleri alt üst edecek Azra’nın Mert’e kavuşma ihtimali tehlikeye girecektir…
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