Elimi Bırakma'nın 58. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 58. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 58. bölüme dair kısa bir özet...

Salı akşamları yayınlanan Elimi Bırakma'nın 17 Aralık akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde;

Azra hatalığının ne olduğunu öğrendiğinde derin bir umutsuzluğa kapılır, annesini de aynı hastalıktan kaybetmiştir çünkü. Cenk ise asla umudunu yitirmez, karısını kurtarabilmek için âdete canını dişine takar. Bu zorlu sınavı ya birlikte geçecekler ya da derin bir yara alacak ve tamamen dağılacaklardır.

Sumru ise Gürkan’la ilgili çok kritik bir gerçeği ortaya çıkarır. Artık hem kendi hem de Çelenler tehlike altındadır. Sumru herkesi uyarmaya çalışır fakat kimse onu dinlemez. Böylece Sumru’nun Barış’a duyduğu aşkın sınanacağı o an gelir. Ya her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkaracak ya da kendini kurtarmaya çalışacaktır. Oysa ne Sumru’nun ne de Gürkan’ın hesaplayamadığı şeyler vardır…