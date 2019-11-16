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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
16.11.2019 - 23:41, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma'nın 54. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Elimi Bırakma'nın 54. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 54. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümüne, Cenk ve Azra'nın barışma konusu damga vuracak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın 17 Kasım 2019 akşamı yayınlanacak yeni bölümünde başka neler olacak?

Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 54. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Elimi Bırakma'nın geçen hafta ekranlara gelen son bölümünde;

Kendi meselelerini halleden ve artık bir arada olan Azra ve Cenk bu defa da aileleri için mücadele edecektir. Damla ve Arda’ya sahip çıkılmasını bir meydan okuma olarak algılayan Barış bu evlilikten Çelenleri sorumlu tutar. Gücünü herkese gösterip kızını Çelenlerden geri almak için herkese bir bedel ödetmeye kararlıdır.

Feride ve Azra önce Barış’la uzlaşmaya çalışırlar. Ancak bunun mümkün olmadığını anlamaları uzun sürmeyecektir. Kimse ne yapacağını bilemezken, Cenk ailesini korumak için Barış’a karşı durur ve bir karşı hamle yapar. Fakat Cenk’in yaptığı karşı hamle ortalığı iyice karıştıracaktır.

Azra ailesini korumak için Sumru’yla da mücadeleye devam etmektedir. Bu sırada hiç beklenmedik bir şey gerçekleşir. Sumru’nun önünde onun da sırlarını bilen ciddi bir engel vardır artık. Elindeki kozlar artık ne Sumru’nun işine yarar, ne de Azra’ya zarar verebilir.

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