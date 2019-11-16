Elimi Bırakma'nın 54. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 54. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümüne, Cenk ve Azra'nın barışma konusu damga vuracak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın 17 Kasım 2019 akşamı yayınlanacak yeni bölümünde başka neler olacak?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 54. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları...
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Elimi Bırakma'nın geçen hafta ekranlara gelen son bölümünde;
Kendi meselelerini halleden ve artık bir arada olan Azra ve Cenk bu defa da aileleri için mücadele edecektir. Damla ve Arda’ya sahip çıkılmasını bir meydan okuma olarak algılayan Barış bu evlilikten Çelenleri sorumlu tutar. Gücünü herkese gösterip kızını Çelenlerden geri almak için herkese bir bedel ödetmeye kararlıdır.
Feride ve Azra önce Barış’la uzlaşmaya çalışırlar. Ancak bunun mümkün olmadığını anlamaları uzun sürmeyecektir. Kimse ne yapacağını bilemezken, Cenk ailesini korumak için Barış’a karşı durur ve bir karşı hamle yapar. Fakat Cenk’in yaptığı karşı hamle ortalığı iyice karıştıracaktır.
Azra ailesini korumak için Sumru’yla da mücadeleye devam etmektedir. Bu sırada hiç beklenmedik bir şey gerçekleşir. Sumru’nun önünde onun da sırlarını bilen ciddi bir engel vardır artık. Elindeki kozlar artık ne Sumru’nun işine yarar, ne de Azra’ya zarar verebilir.
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