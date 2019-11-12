Elimi Bırakma'nın 53. bölümünde neler olacak?
Başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Ebru Aykaç, Gökçe Yanardağ ve Dolunay Soysert gibi isimlerin paylaştığı TRT 1'in sevilen dizisi Elimi Bırakma, bu hafta 53. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüme kısa bir süre kala, 53. bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın 53. bölümünde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma'nın yeni bölümleri salı akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Elimi Bırakma'nın bu haftaki 53. bölümünde heyecan dorukta olacak. İşte, Elimi Bırakma 53. bölüm fragmanı...
TRT1'in aile bağlarının önemini ekran önüne getiren dizisi Elimi Bırakma'da bu hafta;
Kendi meselelerini halleden ve artık bir arada olan Azra ve Cenk bu defa da aileleri için mücadele edecektir. Damla ve Arda’ya sahip çıkılmasını bir meydan okuma olarak algılayan Barış bu evlilikten Çelenleri sorumlu tutar. Gücünü herkese gösterip kızını Çelenlerden geri almak için herkese bir bedel ödetmeye kararlıdır.
Feride ve Azra önce Barış’la uzlaşmaya çalışırlar. Ancak bunun mümkün olmadığını anlamaları uzun sürmeyecektir. Kimse ne yapacağını bilemezken, Cenk ailesini korumak için Barış’a karşı durur ve bir karşı hamle yapar. Fakat Cenk’in yaptığı karşı hamle ortalığı iyice karıştıracaktır.
Azra ailesini korumak için Sumru’yla da mücadeleye devam etmektedir. Bu sırada hiç beklenmedik bir şey gerçekleşir. Sumru’nun önünde onun da sırlarını bilen ciddi bir engel vardır artık. Elindeki kozlar artık ne Sumru’nun işine yarar, ne de Azra’ya zarar verebilir.
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