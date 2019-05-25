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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.05.2019 - 22:08, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma'nın 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Elimi Bırakma'nın 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 42. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde, kazada ağır yaralanan Cansu’nun akıbeti izleyici tarafından merak edildi. Pek, Elimi Bırakma'nın 42. bölümünde başka neler oldu? Elimi Bırakma'nın 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler...

Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen 42. bölümü izleyici ile buluştu. Oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatan dizinin 42. bölümünde, Azra’nın bıraktığı ipucu sayesinde Azra’ya ulaştığında katilin Burhan olduğu gerçeğini öğrendi. Peki, dizinin 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Elimi Bırakma'nın 42. bölümünde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili merak edilenler.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.

42. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pazar akşamları yayınlanan Elimi Bırakma'nın 25 Mayıs akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde; Azra’nın Faruk tarafından kaçırıldığından emin olan Cenk onu aramaya başlar. Azra’nın bıraktığı ipucu sayesinde Azra’ya ulaştığında katilin Burhan olduğu gerçeğini öğrenir.

Kızının kaza geçirmesinin sebebinin Burhan olduğundan habersiz olan Sumru, ölüm kalım savaşı veren Cansu’nun başındadır. Öte yandan Burhan’ın katil olduğundan şüphelenen Azmi ve Mesut onu takip ederken, aslında adım adım Azra ve Cenk’e ulaşacaklarının farkında değildirler.

Kazada ağır yaralanan Cansu’nun durumu ne olacak? Azra ve Cenk Burhan’ın tuttuğu adamların elinden kurtulabilecekler midir?

 

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