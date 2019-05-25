Elimi Bırakma'nın 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 42. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde, kazada ağır yaralanan Cansu’nun akıbeti izleyici tarafından merak edildi. Pek, Elimi Bırakma'nın 42. bölümünde başka neler oldu? Elimi Bırakma'nın 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler...
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen 42. bölümü izleyici ile buluştu. Oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatan dizinin 42. bölümünde, Azra’nın bıraktığı ipucu sayesinde Azra’ya ulaştığında katilin Burhan olduğu gerçeğini öğrendi. Peki, dizinin 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Elimi Bırakma'nın 42. bölümünde yaşananlar ve yeni bölümle ilgili merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimize eklenecektir.
42. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Pazar akşamları yayınlanan Elimi Bırakma'nın 25 Mayıs akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde; Azra’nın Faruk tarafından kaçırıldığından emin olan Cenk onu aramaya başlar. Azra’nın bıraktığı ipucu sayesinde Azra’ya ulaştığında katilin Burhan olduğu gerçeğini öğrenir.
Kızının kaza geçirmesinin sebebinin Burhan olduğundan habersiz olan Sumru, ölüm kalım savaşı veren Cansu’nun başındadır. Öte yandan Burhan’ın katil olduğundan şüphelenen Azmi ve Mesut onu takip ederken, aslında adım adım Azra ve Cenk’e ulaşacaklarının farkında değildirler.
Kazada ağır yaralanan Cansu’nun durumu ne olacak? Azra ve Cenk Burhan’ın tuttuğu adamların elinden kurtulabilecekler midir?
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