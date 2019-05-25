Elimi Bırakma'nın 42. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 42. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde, kazada ağır yaralanan Cansu’nun durumu merak konusu oldu. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde neler olacak?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 42. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 42. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları yayınlanan Elimi Bırakma'nın 25 Mayıs akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde; Azra’nın Faruk tarafından kaçırıldığından emin olan Cenk onu aramaya başlar. Azra’nın bıraktığı ipucu sayesinde Azra’ya ulaştığında katilin Burhan olduğu gerçeğini öğrenir.
Kızının kaza geçirmesinin sebebinin Burhan olduğundan habersiz olan Sumru, ölüm kalım savaşı veren Cansu’nun başındadır. Öte yandan Burhan’ın katil olduğundan şüphelenen Azmi ve Mesut onu takip ederken, aslında adım adım Azra ve Cenk’e ulaşacaklarının farkında değildirler.
Kazada ağır yaralanan Cansu’nun durumu ne olacak? Azra ve Cenk Burhan’ın tuttuğu adamların elinden kurtulabilecekler midir?
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