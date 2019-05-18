Elimi Bırakma'nın 41. bölüm fragmanı yayınlandı | Azra ve Cenk ayrılıyor mu?
TRT1 ekranlarında pazar akşamları izleyici karşısına çıkan ve büyük ilgi gören Elimi Bırakma dizininin 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma'nın bu haftaki bölümünde Azra ve Cenk miras meselesinin açılması nedeniyle tartışırlar. Başına geleceklerden habersiz olan Azra Cenk’i arkasında bırakıp çekip gitmek ister. Peki, Azra ve Cenk ayrılıyor mu? İşte, Elimi Bırakma'nın 41. bölüm fragmanı.
Yönetmenliğini Mücahit Akyoldaş ve Canan Çelik üstlendiği, Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan gibi isimlerin rol aldığı Elimi Bırakma, 19 Mayıs akşamı heyecan dolu bölümle ekranlara gelecek. Elimi Bırakma dizisinde bu hafta, Cansu babasıyla ilgili bir karar verir ve onu polise teslim etmek üzere harekete geçer. Ancak hiç beklemediği şekilde gelişen olaylar iyice çıkmaza sokar. Peki, dizinin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Elimi Bırakma'nın 41. bölümünde yaşanacaklara dair bazı ipuçları...
41. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Her bölümü merakla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümü yine nefesleri kesecek. Peki, Elimi Bırakma dizisinin 41. bölümünde neler olacak:
Cansu babasıyla ilgili bir karar verir ve onu polise teslim etmek üzere harekete geçer. Ancak hiç beklemediği şekilde gelişen olaylar iyice çıkmaza sokar genç kızı…
Azra ve Cenk miras meselesinin açılması nedeniyle tartışırlar. Çok kırılan Azra Cenk’i arkasında bırakıp çekip giderken başına geleceklerden henüz habersizdir…
Cenk’in Azra’yla ilgili yapacağı hamle, her ikisinin de geleceğine etki edecek niteliktedir. Zerrin ise tüm çabalarına rağmen yaptıklarının ortaya çıkmasına engel olamayacaktı. Serap’ın vicdanı galip gelir ve annesiyle ilgili gerçekleri anlatır. Zerrin’in kaderi Cenk’in vereceği karara bağlıdır artık.
Sumru’nun aradığı fırsat sonunda ayağına gelir. Azra’yı zor durumda bırakmaya yönelik planına Serap’ı da dâhil etmenin yollarını aramaya başlar. Sumru Serap’ı ikna edebilecek mi?
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