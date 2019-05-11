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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.05.2019 - 22:03, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma'nın 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Sürpriz düğün hediyesi

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Elimi Bırakma'nın 40. bölüm fragmanı yayınlandı | Sürpriz düğün hediyesi

TRT1 ekranlarında pazar akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Elimi Bırakma'nın 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde ses kaydını dinleyen ve babasının katil olduğunu öğrenen Cansu hayatının en büyük şokunu yaşayacak. Peki, Elimi Bırakma'nın 40. bölümünde başka neler olacak? İşte, dizinin yeni bölümü ile ilgili detaylar.

Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, TRT1'de her pazar akşamı yayınlanan Elimi Bırakma yeni bölümü ile yine izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Elimi Bırakman'nın 40. bölümünde, Cenk, Azra’ya çok anlamlı bir düğün hediyesi verecek. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde yaşanacaklara dair bazı ipuçları ve 40. bölüm fragmanı.

40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ses kaydını dinleyen ve babasının katil olduğunu öğrenen Cansu hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır… Burhan’ın akıbeti Cansu’nun vereceği karara bağlıdır… Cansu nasıl bir karar verecek?

Azmi ve Mesut adım adım Kemal’in katiline yaklaşmaktadır. Burhan bir yandan da onları kendinden uzak tutmaya çalışır…

Azra ve Cenk’i ise yaklaşan düğünün heyecanı sarmıştır. Cenk’in Azra’ya vermeyi planladığı düğün hediyesi Azra’nın hayal bile edemeyeceği kadar anlamlıdır…

Azra da Cenk’e bir sürpriz hazırlamaktadır. Amerika’dan gelen arkadaşıyla Cenk’i tanıştırmak için bir buluşma organize eder. Cenk, başta memnuniyetle kabul ettiği bu buluşmanın nelere yol açacağını henüz bilmemektedir…

Zerrin evinin satışını herkesten gizlemeye çalışırken Feride dünürünün iflas ettiğini öğrenir. Zerrin’in kaderi Feride’nin ellerindedir şimdi… Feride ne yapacak?

Sumru’nun aradığı fırsat sonunda ayağına gelir… Azra’yı zor durumda bırakmaya yönelik planına Serap’ı da dâhil etmenin yollarını aramaya başlar… Sumru Serap’ı ikna edebilecek mi?

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