Elimi Bırakma'nın 39. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 39. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümüne, Azra ve Cenk’in düğün telaşı damga vuracak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde başka neler olacak?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 39. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 39. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları yayınlanan Elimi Bırakma'nın 5 Mayıs akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde;
Azra ve Cenk’i tatlı bir düğün telaşı sarmışken, Feride Azra’yı bohça alışverişine çıkarmak ister. Ailenin bütün kadınlarının katıldığı bu alışverişte istikamet Kapalıçarşı’dır.
Bu sırada Azra’ya hazırlayacağı sürpriz için Cansu’dan yardım isteyen Cenk, hiç ummadığı bir durum ile karşılaşacaktır.
Öte yandan Burhan’la ilgili şüpheleri artan Azmi Mesut’a yaklaşır. Azmi ve Mesut Burhan’la ilgili bir ipucuna ulaşabilecekler midir?
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