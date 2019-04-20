Elimi Bırakma'nın 37. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 37. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümüne Cenk, Azra'nın arasındaki büyük tartışma damga vuracak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde başka neler olacak?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 37. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 37. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 21 Nisan'da yayınlanacak yeni bölümünde;
Cenk, Azra’nın kendisinden habersiz buluşmaya gitmesiyle deliye döner ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşanır.
Diğer taraftan, Melis ve Kadir ilişkisi konağın ortasına bomba gibi düşmüştür. Feride durumun Cenk’e bir an önce açıklanması gerektiğini savunurken, Serap ise doğru zamanı beklemekten yanadır. Fakat Arda sayesinde o doğru zaman hiçbir zaman gelmez ve Cenk’le Kadir arasında büyük bir kavga çıkar. Cenk Kadir’i kendisinden intikam almak için Melis’e yaklaşmakla suçlar.
Azra’nın babasının katilini bulmakla ilgili ümitleri iyiden iyiye tükenmiştir. Fakat Faruk’un Cansu’ya verdiği kitabı görünce gözlerine inanamaz. Araları bozuk olsa da Cenk’i arayıp kitaptan bahseder. Azra ve Cenk kitabın gizemini birlikte çözebilecekler midir?
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