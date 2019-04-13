Elimi Bırakma'nın 36. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 36. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde Arda, ablasının Kadir ile olan ilişkisini öğrenecek. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın 36. yeni bölümünde başka neler olacak?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 36. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 36. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları yayınlanan Elimi Bırakma'nın 14 Nisan akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde; Parayı Faruk’a veren Azra, Cenk’in beklenmedik bir anda gelmesiyle babasının katilini öğrenme şansını kaçırır. Azra parayı alan Faruk’un bir daha kendisiyle iletişime geçmeyeceğine emindir.
Skandala sebep olan videonun Ferhat Usta'nın telefonundan çıkması üzerine Cenk'in Ferhat Usta'yı ihanetle suçlaması, Cenk ve Azra arasında gerilime sebep olur.
Feride ise, bir yandan şirketin itibarını kurtarmak ve kaybedilen iş anlaşmasını geri kazanmak için uğraşırken; bir yandan da Ferhat Usta'nın suçsuzluğunu ortaya çıkarmak niyetiyle harekete geçer.
Kadir ve Melis arasındaki ilişkiyi artık net biçimde öğrenen Arda ise, Kadir hakkında araştırma yapacak ve onun hakkında bir takım bilgilere ulaşacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle