Elimi Bırakma'nın 34. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 34. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümüne, mezarlıkta Azra’nın karşısına ansızın çıkan kişi damga vuracak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde başka neler olacak?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 34. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 34. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları yayınlanan Elimi Bırakma'nın 24 Mart akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde;
Mezarlıkta Azra’nın karşısına ansızın çıkan kişi, Azra’nın babasının katilinin yakalanmasına dair umutlarını yeşertir. Cenk ise kim olduğu belirsiz olan bu adamın Azra’ya zarar verme ihtimalinden ötürü son derece tedirgindir ve Azra’yı korumak için birtakım önlemler alacaktır.
Sumru’nun restoranda çıkardığı olay Feride’yi derinden sarsmıştır. Sumru’nun sözleri son derece acımasız olsa da, Feride kendini sorgulamaya başlar. Öte yandan, Azmi’nin ihanetini öğrenen Sumru da, aynı Feride gibi sarsılmış ve yaşadıklarını sorgulamaya başlamıştır. Feride ve Sumru’nun içinde bulundukları durumla baş etmek için seçtikleri yol, karakterlerinin yansımasıdır.
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