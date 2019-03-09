Elimi Bırakma'nın 32. bölüm fragmanları yayınlandı!
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 32. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde Zerrin'in gelişi, herkes için büyük bir sürpriz olacak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın 32. yeni bölümünde başka neler olacak?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 32. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 32. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 10 Mart'ta yayınlanacak yeni bölümünde; Zerrin’in gelişi, herkes için büyük bir sürpriz olur. Bir zamanlar varlıklı bir kadın olan Zerrin, son eşinin vefatıyla tüm varlığını kaybetmiştir ve bu durumu Çelenlere açıklamaya hiç niyeti yoktur. Zerrin’in gelişi, restoranda ipleri eline almaya çalışan Sumru’yu nasıl etkileyecektir?
Şirketi baştan yapılandırmaya çalışan Cenk’in açıkladığı yeni iş planında, Kadir ve Melis’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Cenk’in kendisinden bir şey sakladığından şüphelenmeye başlayan Azra, şüphesinin üzerine gider. Azra Cenk’in hastalığıyla ilgili gerçeği öğrenebilecek midir?
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