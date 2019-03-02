Elimi Bırakma'nın 31. bölümünde Cenk hayata tutunabilecek mi?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 31. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümüne, Cenk’in son anda hastaneye yetiştirilip acilen operasyona alınması damga vuracak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde başka neler olacak?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 31. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 31. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 3 Mart'ta yayınlanacak yeni bölümünde; Cenk son anda hastaneye yetiştirilip acilen operasyona alınır. Kadir’in gitmekten vazgeçip geri döndüğünü öğrenen Melis, aşkları için tekrar umutlanır. Oysa Cenk’in hastalığı yüzünden kendini suçlayan Kadir, Melis’ten uzak durmaya kararlıdır.
Azmi, Sumru’ya hisseleri geri vermesi için baskı yapar. Azra ise Cenk’in ailesine olan tavrını değiştirmesi için çabalamaktadır. Öte yandan Feride Cenk’in şirkete dönmesi için büyük bir fedakârlık yapmaya hazırlanmaktadır. Feride’nin fedakârlığı Cenk’i şirkete geri döndürebilecek midir?
Yaşananlar yüzünden yapayalnız kalan Serap’a hiç beklemediği bir anda sürpriz bir destek gelir.
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