Elimi Bırakma'nın 30. bölümünde Cenk önemli kararlar alacak!
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 30. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde Sumru’nun arkasındaki kişinin Serap olduğunu öğrenen Cenk, ailesine karşı büyük bir güven kaybı yaşayacak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde başka neler olacak?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 30. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 30. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 24 Şubat'ta yayınlanacak yeni bölümünde; Sumru’nun arkasındaki kişinin Serap olduğunu öğrenen Cenk, ailesine karşı büyük bir güven kaybı yaşamaktadır. Azra ise Cenk’in ailesiyle olan bağlarını koparmaması için çabalamaktadır.
Serap ve Feride, Cenk’i geri kazanmanın derdine düşerler. Bir yandan hastalığıyla mücadele ederken, bir yandan da annesinden yediği darbeyi sindirmeye çalışan Cenk, hayatıyla ilgili önemli kararlar almanın eşiğindedir.
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