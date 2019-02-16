Elimi Bırakma'nın 29. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 29. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde, kazadan sonra Cenk’in beyninde tehlikeli bir anevrizma oluştuğu ortaya çıkacak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde başka neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 29. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 29. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 17 Şubat'ta yayınlanacak yeni bölümünde; Kazadan sonra Cenk’in beyninde tehlikeli bir anevrizma oluştuğu ortaya çıkar. Cenk’in doktoru Defne, hastalığın ciddiyeti hakkında onu uyarır ve bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini söyler. Cenk’in ise bu esnada önceliklerine karar vermesi, kendi sağlığı ile sevdiklerinin mutluluğu arasında bir seçim yapması gerekmektedir. Cenk ne karar verecektir?
Öte yandan, Sumru’nun elindeki şirket hisselerinin asıl sahibinin Serap olduğunu Cenk’ten saklamak giderek güçleşmeye başlamıştır. Feride Serap’tan, Cenk’e gerçekleri anlatmasını ister. Serap’ın önemli bir karar vermesi gerekmektedir. Serap, gerçekleri Cenk’e anlatacak mıdır?
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