Elimi Bırakma yeni bölümde neler olacak?
Elimi Bırakma dizisinin 47. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte 29 Eylül tarihli gelişmelere dair ipuçları geldi. Pazar dizisi Elimi Bırakma'nın 47. bölümünde Cenk sevdiği kadının mutluluğu için acı çekmek pahasına fedakarlık yapmaya devam edecek. Peki, Cenk ile Barış arasında kalan Azra ne yapacak? İşte, Elimi Bırakma yeni bölümüne dair kısa bir özet...
Elimi Bırakma yeni sezonunda sürprizlerle dolu gelişmeleriyle devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda Nihat Altınkaya, Buse Meral ve Sıla Sade kadroya dahil oldu, üçlünün ekibe katılışıyla birlikte dengeler değişti. İşte, Elimi Bırakma yeni bölümünde yaşanacaklar...
Cenk sevdiği kadının mutluluğu için fedakarlık yapmaya devam etmektedir, bir yandan da ona yakın olmadığı için çok acı çeker. Attığı adımlar işleri daha da karıştıracaktır…
Azra’nın aldığı yeni karar Barış’ın pek hoşuna gitmez. Barış yaşadıklarının sonucunda Azra’nın hayatındaki yeri hakkında yeniden düşünmek zorunda kalır. Fakat ummadığı şekilde Cenk ile karşı karşıya kalacaklardır.
Feride hanımsa olan biteni anlamaya çalışmaktadır. Beklenmedik bir tesadüfle Sumru ile Feride baş başa kalır.
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