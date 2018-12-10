Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanında şok eden sözler
Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle paylaşıldı. 45 saniye süren Elimi Bırakma 21. bölüm fragmanına Azra’nın ayrılık sözleri damga vurdu. Peki, son bölümde neler olmuştu, Azra neden ayrılık kararı aldı? İşte, Elimi Bırakma ‘nın son bölümünde yaşananlar ve yeni gelişmelere dair ilk ipuçları
TRT 1 ekranlarının duygu yüklü dizilerinden Elimi Bırakma dün akşam 20. bölümüyle ekranlardaydı. Sürprizlerle dolu gelişmelerin yaşandığı son bölüme velayet sahnesi damga vurdu. Mert’in kararını merak eden dizi takipçileri yeni fragmanla bambaşka bir şok yaşadı. Azra’nın ‘sen benim kalbimi yoruyorsun, ben senin yanında mutsuzum. Ben artık seninle yapamıyorum” sözleri fragmana damga vurdu. İşte, Elimi Bırakma 21. bölüm görüntüleri...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Azra, mahkemeden önce kardeşi Mert’le bir adım daha yakınlaştı. Kardeşini Sumru’nun elinden almak için açılan davayı kazanma umudu daha da güçlendi… Azra, Cenk ve Feride Hanım da bu konuda Kadir’e güvenirler…
Kadir diğer tarafta gizlice yürüttüğü Melis ilişkisinde duygularına engel olamadı ve Melis’e daha çok bağlanmaya başladı. Sumru ise Azra’ya sunduğu ağır teklifin karşılığını beklerken Cansu’nun babasıyla yüzleşmesi anne kız arasında büyük bir gerilime neden oldu. Cansu öfkeyle evi terk etti… Cenk ise Azra’ya onu mutlu edecek bir doğum günü sürprizi hazırladı.
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