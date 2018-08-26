Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanında Cenk’ten şaşırtan karar
Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanları izleyicileriyle buluştu. Pazar günleri ekrana gelen Elimi Bırakma’nın 5. bölüm fragmanlarına Cenk’in kararı damga vurdu. Peki, Cenk, Amerika’ya geri mi dönecek? İşte Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet.
Elimi Bırakma’nın yeni bölümü için geri sayım başladı. Alina Boz, Alp Navruz ve Dolunay Soysert’in başrollerini paylaştığı Elimi Bırakma 5. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.
Azra’yı Tarık’ın evinde gören Cenk gözlerine inanamaz. Hiç şüphesiz, Cenk’in duyguları doğru kararlar vermesini engelleyecektir. Cenk ve Tarık’ın arasında yapılan anlaşma Azra tarafından öğrenilir. Bunun sonucunda Azra ikisini de hayatından çıkarır. Sumru’nun Mert’i bulması hayatının en önemli kararını vermesine sebep olur. Bu karar Sumru için geri dönülmez bir yola girmesine sebep olacaktır.
“Azra ve Cenk’in Zorlu Sınavı”
Feride, Cenk’in elinden kayıp gitmesi ardına yaşananlara bir dur der. Azra’ya Hüsniye’nin verdiği destekle birlikte verdiği kararı açıklayacaktır. Bu karar Çelen ailesinin tamamını etkileyecektir. Azra’yı ardı arkasına gelen sorunlar karşısında alacağı kararlar Mert’e kavuşabilmesine yardımcı olabilecek midir?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle