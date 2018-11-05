Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanında Cansu korkuttu: İntihar mı edecek?
Elimi Bırakma dizisi dün akşam 15. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ece’nin intiharının dengeleri değiştirdiği Elimi Bırakma’nın son bölümünden hemen sonra 11 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek olan 16. bölümden görüntüler yayınlandı. Yeni fragmana Cansu’nun görüntüleri damga vurdu. Peki, elinde silah olduğu görülen Cansu intihar mı edecek? İşte, Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti
Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle paylaşıldı. 40 saniye uzunluğundaki Elimi Bırakma 16. bölüm fragmanında perişan halde görülen Cansu’nun sözleri kafalarda soru işareti bıraktı. “Sen hayatımda hayran olduğum, aşık olduğum tek adamdın. Böyle yaşamak bana çok ağır geliyor. Hoşça kal sevgilim” sözleriyle kafalarda soru işareti bırakan Cansu’nun akıbeti yeni bölümde belli olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cenk’in geçmişinden gelen Ece’nin intiharı Cenk ve Azra’nın hayatındaki kara bulutları çoğalttı. Kardeşinin ölümünden Cenk’i sorumlu tutan Kadir, intikam ateşiyle yanıyordu. Üstelik Kadir, şüphelerini güçlendiren bir kanıtı da ele geçirince öfkesi daha da büyüdü. Feride de Mert’in kayıp olduğu dönemde Ali’yle Mert’in yolunun kesiştiğini Azra ile paylaştı. Bu, Azra’nın Sumru üzerindeki şüphelerini daha da arttırdı.
Babasının şaibeli ölümünü de öğrenen Azra harekete geçti ve dava açtı. Tarık babasının safında hareket ederek büyük bir hataya doğru yol alırken son bir şans için Azra’nın karşısına çıktı ve aşk itirafında bulundu. Diğer taraftan Fatma ise Sumru’yu huzursuz etmek için boş durmadı. Sumru, bu korkuyla Fatma’ya ulaşma çabası içine girer ve Azmi’den yardım istedi. Ancak Fatma onun karşısına hiç beklemediği bir şekilde çıktı. Burhan Sumru’yu işyerinde zora sokarken Cansu konusunda tehditlerini sürdürdü.
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