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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
05.11.2018 - 11:59, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanında Cansu korkuttu: İntihar mı edecek?

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Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanında Cansu korkuttu: İntihar mı edecek?

Elimi Bırakma dizisi dün akşam 15. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ece’nin intiharının dengeleri değiştirdiği Elimi Bırakma’nın son bölümünden hemen sonra 11 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek olan 16. bölümden görüntüler yayınlandı. Yeni fragmana Cansu’nun görüntüleri damga vurdu. Peki, elinde silah olduğu görülen Cansu intihar mı edecek? İşte, Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti

Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle paylaşıldı. 40 saniye uzunluğundaki Elimi Bırakma 16. bölüm fragmanında perişan halde görülen Cansu’nun sözleri kafalarda soru işareti bıraktı. “Sen hayatımda hayran olduğum, aşık olduğum tek adamdın. Böyle yaşamak bana çok ağır geliyor. Hoşça kal sevgilim” sözleriyle kafalarda soru işareti bırakan Cansu’nun akıbeti yeni bölümde belli olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk’in geçmişinden gelen Ece’nin intiharı Cenk ve Azra’nın hayatındaki kara bulutları çoğalttı. Kardeşinin ölümünden Cenk’i sorumlu tutan Kadir, intikam ateşiyle yanıyordu. Üstelik Kadir, şüphelerini güçlendiren bir kanıtı da ele geçirince öfkesi daha da büyüdü. Feride de Mert’in kayıp olduğu dönemde Ali’yle Mert’in yolunun kesiştiğini Azra ile paylaştı. Bu, Azra’nın Sumru üzerindeki şüphelerini daha da arttırdı.

Babasının şaibeli ölümünü de öğrenen Azra harekete geçti ve dava açtı. Tarık babasının safında hareket ederek büyük bir hataya doğru yol alırken son bir şans için Azra’nın karşısına çıktı ve aşk itirafında bulundu. Diğer taraftan Fatma ise Sumru’yu huzursuz etmek için boş durmadı. Sumru, bu korkuyla Fatma’ya ulaşma çabası içine girer ve Azmi’den yardım istedi. Ancak Fatma onun karşısına hiç beklemediği bir şekilde çıktı. Burhan Sumru’yu işyerinde zora sokarken Cansu konusunda tehditlerini sürdürdü.

 

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