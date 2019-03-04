Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanına tokat sahnesi damga vurdu
Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. 45 saniye uzunluğundaki Elimi Bırakma 32. Bölüm fragmanındaki sahneler kafalarda soru işareti bıraktı. Özellikle tokat sahnesi şok etkisi yarattı. Peki, yen, bölümde neler olacak? İşte, Elimi Bırakma yeni bölümünden ilk görüntüler
Cenk son anda hastaneye yetiştirilip acilen operasyona alınır. Kadir’in gitmekten vazgeçip geri döndüğünü öğrenen Melis, aşkları için tekrar umutlanır. Oysa Cenk’in hastalığı yüzünden kendini suçlayan Kadir, Melis’ten uzak durmaya kararlıdır.
Azmi, Sumru’ya hisseleri geri vermesi için baskı yapar. Azra ise Cenk’in ailesine olan tavrını değiştirmesi için çabalamaktadır. Öte yandan Feride Cenk’in şirkete dönmesi için büyük bir fedakârlık yapmaya hazırlanmaktadır.
Yaşananlar yüzünden yapayalnız kalan Serap’a hiç beklemediği bir anda sürpriz bir destek gelir.
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