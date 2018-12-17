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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.12.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanına dövüş sahnesi damga vurdu

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Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanına dövüş sahnesi damga vurdu

Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Azra’nın sert sözlerinin öne çıktığı Elimi Bırakma’nın 22. bölüm fragmanının son saniyelerine ise dövüş sahnesi damga vurdu. Cenk’in kanlar içindeki hali kafalarda soru işareti bıraktı. İşte, Elimi Bırakma yeni bölümünden ilk görüntüler…

Elimi Bırakma dizisi 16 Aralık Pazar günü 21. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Mert’in mahkemedeki kararının şok etkisi yarattığı Elimi Bırakma son bölümünde Cenk Çelen hem aşkıyla hem de işiyle büyük bir sınavın eşiğine geldi. Peki, yeni bölümde neler olacak? Azra ve Cenk aşkı nasıl bir yola girecek? İşte, Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelere dair kısa bir özet...

Mert’in davada verdiği karar, tüm dengelerin bozulmasına neden olur. Sumru elindeki kozlarını tüm acımasızlığıyla Azra’ya karşı kullanmaya başlar. Sumru’nun oyunlarının sonucunda Azra hiç olmadığı kadar zor bir kararın eşiğine gelir. Azra ve Cenk tam da mutluluğu bulmuşlarken ellerinin arasından hızla kayıp gittiğini çaresizce izlerler.

Cenk’in Azra ile yaşadığı zor günler bir yana şirkette de Azmi’nin oyunları başlar. Çelen Grup bu güne kadar ki en zor zamanlarını yaşamakta şirket neredeyse iflasın eşiğine gelmektedir. Feride Hanım bu süreçte ailesini güçlü ve ayakta tutmak için var gücüyle savaşır. Sumru Azra’yı Azmi ise Cenk’i kıskaca almıştır.

 

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