Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanına dövüş sahnesi damga vurdu
Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Azra’nın sert sözlerinin öne çıktığı Elimi Bırakma’nın 22. bölüm fragmanının son saniyelerine ise dövüş sahnesi damga vurdu. Cenk’in kanlar içindeki hali kafalarda soru işareti bıraktı. İşte, Elimi Bırakma yeni bölümünden ilk görüntüler…
Elimi Bırakma dizisi 16 Aralık Pazar günü 21. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Mert’in mahkemedeki kararının şok etkisi yarattığı Elimi Bırakma son bölümünde Cenk Çelen hem aşkıyla hem de işiyle büyük bir sınavın eşiğine geldi. Peki, yeni bölümde neler olacak? Azra ve Cenk aşkı nasıl bir yola girecek? İşte, Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelere dair kısa bir özet...
Mert’in davada verdiği karar, tüm dengelerin bozulmasına neden olur. Sumru elindeki kozlarını tüm acımasızlığıyla Azra’ya karşı kullanmaya başlar. Sumru’nun oyunlarının sonucunda Azra hiç olmadığı kadar zor bir kararın eşiğine gelir. Azra ve Cenk tam da mutluluğu bulmuşlarken ellerinin arasından hızla kayıp gittiğini çaresizce izlerler.
Cenk’in Azra ile yaşadığı zor günler bir yana şirkette de Azmi’nin oyunları başlar. Çelen Grup bu güne kadar ki en zor zamanlarını yaşamakta şirket neredeyse iflasın eşiğine gelmektedir. Feride Hanım bu süreçte ailesini güçlü ve ayakta tutmak için var gücüyle savaşır. Sumru Azra’yı Azmi ise Cenk’i kıskaca almıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle