Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Cenk'in hastalığı ne?
Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Yaklaşık 1 dakika uzunluğundaki Elimi Bırakma 29. Bölüm fragmanına Cenk’in fenalaştığı anlar damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak, Cenk’in hastalığı ne? İşte, yeni bölümden ilk görüntüler
Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ ve Kenan Acar’ın başrollerini paylaştığı Elimi Bırakma 10 Şubat Pazar günü 28. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Duygu yüklü anların yaşandığı TRT 1 dizisinin son bölüm finalinde Cenk ve Azra nişanlandı. İkilinin mutlu anlarına tanık olan izleyiciler, yeni fragmanla ise büyük bir şok yaşadı. Cenk’in ‘ben ölüyor muyum?’ yani sorusu kafalarda soru işareti bıraktı. İşte, yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Tam da Azra ile mutlu bir birlikteliğe adım atmışken trafik kazası geçiren Cenk acil ameliyata alındı. Durumu kritikti. Kaza sırasında Cenk ile aynı arabada olan Kadir ise ortalıkta yoktu. Azra ve ailenin diğer fertleri derin bir üzüntü içindeyken, Serap kazanın hemen öncesinde Cenk’le tartıştığı için kendisini suçlamaktaydı.
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