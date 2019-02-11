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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.02.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Cenk'in hastalığı ne?

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Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Cenk'in hastalığı ne?

Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Yaklaşık 1 dakika uzunluğundaki Elimi Bırakma 29. Bölüm fragmanına Cenk’in fenalaştığı anlar damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak, Cenk’in hastalığı ne? İşte, yeni bölümden ilk görüntüler

Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ ve Kenan Acar’ın başrollerini paylaştığı Elimi Bırakma 10 Şubat Pazar günü 28. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Duygu yüklü anların yaşandığı TRT 1 dizisinin son bölüm finalinde Cenk ve Azra nişanlandı. İkilinin mutlu anlarına tanık olan izleyiciler, yeni fragmanla ise büyük bir şok yaşadı. Cenk’in ‘ben ölüyor muyum?’ yani sorusu kafalarda soru işareti bıraktı. İşte, yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tam da Azra ile mutlu bir birlikteliğe adım atmışken trafik kazası geçiren Cenk acil ameliyata alındı. Durumu kritikti. Kaza sırasında Cenk ile aynı arabada olan Kadir ise ortalıkta yoktu. Azra ve ailenin diğer fertleri derin bir üzüntü içindeyken, Serap kazanın hemen öncesinde Cenk’le tartıştığı için kendisini suçlamaktaydı. 

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