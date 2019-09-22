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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.09.2019 - 19:18, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 46. bölümde neler olacak?

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Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 46. bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler tarafından ilgi gören dizinin yeni bölümünde, herşeyle yüzleşmek isteyen Azra İstanbul'a gelecek. Ancak Azra'nın düşündükleri istediği gibi olmayacak. Peki, Elimi Bırakma 46. bölümde başka neler olacak? İşte, Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı ve 46. bölüme dair bilgiler.

Elimi Bırakma dizinin pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde yine heyecanlı anlar ekranlara gelecek. Sezon finalinin ardından yayın hayatına yeniden başlayan Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde Cenk ve Azra boşanacak mı? sorusu damga vuracak. İşte, Elimi Bırakma'nın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar.

ELİMİ BIRAKMA 46. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azra İstanbul’a gelme kararı alır. Her şeyle yüzleşecek cesareti bulmuştur kendinde. Cenk’le boşanacak eskiye dair ne varsa arkasında bırakacaktır. Ama işler düşündüğü gibi gitmez. Vicdanıyla yeni hayatı arasında kalan Azra hangisini seçecektir?

Cenk hem Azra’yı korumak hem de babaannesinin sağlığını gözetmek zorundadır. Azra’nın vereceği karar Cenk’i nasıl etkileyecektir?

Kendine yeni bir hayat kuran Sumru başarısının keyfini sürmektedir. En korktuğu şeyin başına geleceğinden habersizdir henüz. Sumru da bir karar vermek zorundadır şimdi; Gidecek mi yoksa kalıp savaşacak mı?

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