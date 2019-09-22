Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 46. bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler tarafından ilgi gören dizinin yeni bölümünde, herşeyle yüzleşmek isteyen Azra İstanbul'a gelecek. Ancak Azra'nın düşündükleri istediği gibi olmayacak. Peki, Elimi Bırakma 46. bölümde başka neler olacak? İşte, Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı ve 46. bölüme dair bilgiler.
Elimi Bırakma dizinin pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde yine heyecanlı anlar ekranlara gelecek. Sezon finalinin ardından yayın hayatına yeniden başlayan Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde Cenk ve Azra boşanacak mı? sorusu damga vuracak. İşte, Elimi Bırakma'nın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar.
ELİMİ BIRAKMA 46. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Azra İstanbul’a gelme kararı alır. Her şeyle yüzleşecek cesareti bulmuştur kendinde. Cenk’le boşanacak eskiye dair ne varsa arkasında bırakacaktır. Ama işler düşündüğü gibi gitmez. Vicdanıyla yeni hayatı arasında kalan Azra hangisini seçecektir?
Cenk hem Azra’yı korumak hem de babaannesinin sağlığını gözetmek zorundadır. Azra’nın vereceği karar Cenk’i nasıl etkileyecektir?
Kendine yeni bir hayat kuran Sumru başarısının keyfini sürmektedir. En korktuğu şeyin başına geleceğinden habersizdir henüz. Sumru da bir karar vermek zorundadır şimdi; Gidecek mi yoksa kalıp savaşacak mı?
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