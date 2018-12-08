Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanı yayınlandı | 20. bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 20. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümüne Azra, mahkemeden önce kardeşi Mert’le bir adım daha yakınlaşacak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman da izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde başka neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 20. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yeni bölümünde Kadir, Melis ilişkisinde duygularına engel olamaz ve Melis’e daha çok bağlanmaya başlar. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 20. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 9 Aralık'ta yayınlanacak yeni bölümünde; Azra, mahkemeden önce kardeşi Mert’le bir adım daha yakınlaşır. Kardeşini Sumru’nun elinden almak için açılan davayı kazanma umudu daha da güçlenir… Azra, Cenk ve Feride Hanım da bu konuda Kadir’e güvenirler…
Kadir diğer tarafta gizlice yürüttüğü Melis ilişkisinde duygularına engel olamaz ve Melis’e daha çok bağlanmaya başlar. Sumru ise Azra’ya sunduğu ağır teklifin karşılığını beklerken Cansu’nun babasıyla yüzleşmesi anne kız arasında büyük bir gerilime neden olur. Cansu öfkeyle evi terk eder… Cenk ise Azra’ya onu mutlu edecek bir doğum günü sürprizi hazırlar…
Yorumları Göster
Yorumları Gizle