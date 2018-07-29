Elimi Bırakma yeni bölüm 2. fragmanında Azra'nın perişan hali yürek burktu
Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ekran macerasına geçtiğimiz hafta başlayan Trt’nin yeni dizisi Elimi Bırakma bugün 2. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Elimi Bırakma’nın yeni bölümüne dair ipuçları ve konusuna ilişkin bilgiler!
Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler ve Dolunay Soysert’in başrollerini paylaştığı Elimi Bırakma’nın 2. Bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan 2. fragmanla birlikte detaylı ipuçları da gelmiş oldu. Amerika’da aşçılık okuyan Azra ve Çelen grubunun şımarık varisi Cenk’in yollarının kesişme hikayesini anlatan Elimi Bırakma bu akşam saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak.
Azra ve Mert, gecenin karanlığında kimsesiz bir halde birbirlerine sığınırlar. Karanlıkta sokakta kalmak, Azra’nın düşündüğünden çok daha zor olacaktır. Cenk’in Feride Hanımın yanında büyük bir istekle işe başlaması herkes için şaşırtıcı olur. Fakat Feride Hanım’ın Cenk için daha değişik planları vardır. Azra’nın Mert’e bakabilmek için yaşadığı olaylar dizisi, Cenk’le hayatlarının daha çok kesişmesine sebep olur. Ancak, yaşananlar karşısında Azra her şey için Cenk’i suçlayacaktır.
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