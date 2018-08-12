Elimi Bırakma yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
12.08.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

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Elimi Bırakma yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ekran macerasında üç haftayı geride bırakan Elimi Bırakma’nın bu akşam yayınlanacak olan 4. bölümünde Azra, kardeşini kurtarmak için harekete geçiyor. Peki, Azra ve Cenk, Mert için çıktıkları yolda amaçlarına ulaşıp Mert’e kavuşabilecek mi? İşte, Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet…

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları geldi. Kardeşinin kaybolması ardından zor günler geçiren Azra için yeni bir umut ışığı doğuyor. Kardeşinin peşine düşen Azra’ya en büyük destek ise Cenk’ten geliyor.

Telefonun ucundaki sesin Mert olduğunu anlayan Azra, kardeşine kavuşabilmek için kolları sıvar. Hiç şüphesiz Azra’nın bu anında Cenk onu yalnız bırakmayacaktır. Azra ve Cenk, Mert için çıktıkları yolda amaçlarına ulaşıp Mert’e kavuşabilecek midir?
Cenk’in şirket çalışanına attığı yumruk büyük olay olur. Serap, yaşanan olayın duyulmasını istemezken Azmi, bu durumu kullanır. Cenk’in bir anlık siniri karşısında Feride Hanım’ı karşısına almasına sebep olurken, Babaanne torun arasında ki ipler iyice gerilir.

Azra, kardeşi için çabalarken ailesi için endişeye düşmüş Feride Hanım’ın da Azra için bir planı vardır. Azra, Feride Hanım’ın hazırladığı sınavdan alnının akıyla çıkabilecek midir?
Cansu, Cenk’i doğum gününe çağırır. Artık duygularını açacaktır. Ancak Cenk’in Azra ile yakınlaşıp vakit geçirmesi Cansu’nun doğum gününü unutmasına vesile olur. Cenk’in hayatında biri olduğunu şüphelenen Cansu, Tarık’la konuşmaya gittiğinde büyük bir sürprizle karşılaşır!

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