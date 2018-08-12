Elimi Bırakma yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ekran macerasında üç haftayı geride bırakan Elimi Bırakma’nın bu akşam yayınlanacak olan 4. bölümünde Azra, kardeşini kurtarmak için harekete geçiyor. Peki, Azra ve Cenk, Mert için çıktıkları yolda amaçlarına ulaşıp Mert’e kavuşabilecek mi? İşte, Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet…
Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları geldi. Kardeşinin kaybolması ardından zor günler geçiren Azra için yeni bir umut ışığı doğuyor. Kardeşinin peşine düşen Azra’ya en büyük destek ise Cenk’ten geliyor.
Telefonun ucundaki sesin Mert olduğunu anlayan Azra, kardeşine kavuşabilmek için kolları sıvar. Hiç şüphesiz Azra’nın bu anında Cenk onu yalnız bırakmayacaktır. Azra ve Cenk, Mert için çıktıkları yolda amaçlarına ulaşıp Mert’e kavuşabilecek midir?
Cenk’in şirket çalışanına attığı yumruk büyük olay olur. Serap, yaşanan olayın duyulmasını istemezken Azmi, bu durumu kullanır. Cenk’in bir anlık siniri karşısında Feride Hanım’ı karşısına almasına sebep olurken, Babaanne torun arasında ki ipler iyice gerilir.
Azra, kardeşi için çabalarken ailesi için endişeye düşmüş Feride Hanım’ın da Azra için bir planı vardır. Azra, Feride Hanım’ın hazırladığı sınavdan alnının akıyla çıkabilecek midir?
Cansu, Cenk’i doğum gününe çağırır. Artık duygularını açacaktır. Ancak Cenk’in Azra ile yakınlaşıp vakit geçirmesi Cansu’nun doğum gününü unutmasına vesile olur. Cenk’in hayatında biri olduğunu şüphelenen Cansu, Tarık’la konuşmaya gittiğinde büyük bir sürprizle karşılaşır!
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