Elimi Bırakma sezon finali yapıyor | 43. bölümde düğün telaşı
TRT1 ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Elimi Bırakma 43. bölümü ile sezon finali yaparak izleyenlerine kısa süreliğine ara verecek. Elimi Bırakma'nın yayınlanan sezon finali fragmanında, Azra ve Cenk’in düğünü damga vurdu. Peki, Cansu'nun ölümünden Azra’ya öfkelenen Sumru düğünü engelleyecek mi? İşte, Elimi Bırakma'nın sezon finalinden ilk görüntüler...
Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan gibi isimlerin rol aldığı Elimi Bırakma dizininin sezon finali yapacağı 43. bölümüne dair fragmanı yayınlandı. Her hafta izleyenleri ekran başına toplayan sizi nefes kesen bir bölümle tatile girecek. Peki, Elimi Bırakma'nın sezon finalinde neler olacak? İşte, dizinin 43. bölüm fragmanı...
SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Cansu’nun ölümünün üzerinden aylar geçmiştir. Azra’yı ve Mert’i artık gözünün önünden ayırmak istemeyen Cenk, düğünü daha fazla ertelemek istemez.
Tüm aileyi düğün telaşı sarmıştır. Cansu’nun ölümünden sonra bir kliniğe yatırılan Sumru, Azra ve Cenk’in evleneceğini öğrenir ve hastaneden kaçar.
Cansu’nun ölümünden sonra tüm öfkesini Azra’ya yöneltmiş olan Sumru düğünü engelleyebilecek midir?
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