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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.06.2019 - 18:39, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma sezon finali yapıyor | 43. bölümde düğün telaşı

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Elimi Bırakma sezon finali yapıyor | 43. bölümde düğün telaşı

TRT1 ekranlarının sevilerek izlenen dizisi Elimi Bırakma 43. bölümü ile sezon finali yaparak izleyenlerine kısa süreliğine ara verecek. Elimi Bırakma'nın yayınlanan sezon finali fragmanında, Azra ve Cenk’in düğünü damga vurdu. Peki, Cansu'nun ölümünden Azra’ya öfkelenen Sumru düğünü engelleyecek mi? İşte, Elimi Bırakma'nın sezon finalinden ilk görüntüler...

Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan gibi isimlerin rol aldığı Elimi Bırakma dizininin sezon finali yapacağı 43. bölümüne dair fragmanı yayınlandı. Her hafta izleyenleri ekran başına toplayan sizi nefes kesen bir bölümle tatile girecek. Peki, Elimi Bırakma'nın sezon finalinde neler olacak? İşte, dizinin 43. bölüm fragmanı...

 SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Cansu’nun ölümünün üzerinden aylar geçmiştir. Azra’yı ve Mert’i artık gözünün önünden ayırmak istemeyen Cenk, düğünü daha fazla ertelemek istemez.

Tüm aileyi düğün telaşı sarmıştır. Cansu’nun ölümünden sonra bir kliniğe yatırılan Sumru, Azra ve Cenk’in evleneceğini öğrenir ve hastaneden kaçar.

Cansu’nun ölümünden sonra tüm öfkesini Azra’ya yöneltmiş olan Sumru düğünü engelleyebilecek midir?

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