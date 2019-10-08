Elimi bırakma Mert öldü mü?
Elimi Bırakma dizisinin sevilen karakterlerinden birisi olan Mert, yeni sezonda ölüp ölmediği ile merak ediliyor. Dizide Azra'nın kardeşi rolünde yer alan Mert, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Elimi Bırakma Mert öldü mü? İşte, Mert hakkında detaylı bilgiler
Elimi Bırakma Mert, öldü mü soruları ile gündemde yer almaya başladı. Geçtiğimiz sezon finalinde trafik kazası geçiren Mert, yoğun bakıma alınmıştı. Peki, Elimi Bırakma Mert öldü mü? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
ELİMİ BIRAKMA MERT ÖLDÜ MÜ?
Elimi Bırakma dizisinin sevilen oyuncuları arasında yer alan Mert, yeni sezonun ilk bölümünde toprağa verilirken görüntülendi. Azra'nın Mert'in mezarı başında ağladığı sahnede, kardeşinin mezarının başından Jandarma tarafından zorla götürüldüğü görülüyor.
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