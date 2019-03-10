Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde Azra gerçeğe çok yaklaştı
Elimi Bırakma dizisi 32. Bölümü geride bıraktı. Pazar günleri izleyicilerinin karşısına çıkan Elimi Bırakma’nın yayınlanan son bölümünde Cenk’in kendisinden bir şey sakladığından şüphelenmeye başlayan Azra, harekete geçti. Kafalarda soru işareti bırakan son bölüm finali ardından fragman araştırmaları başladı. Peki Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Elimi Bırakma’nın son bölümünde final sahnesine Nazmi'nin tanık olduğu manzara ve Azra’nın Defne ile diyaloğu damga vurdu. Defne’nin bir şeyler bildiğini düşünen Azra, gerçeklerin üzerine gitti. Gerçeğin ortaya çıkıp çıkmayacağını merak eden izleyiciler fragmanı bekliyor.
Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zerrin’in gelişi, herkes için büyük bir sürpriz oldu. Bir zamanlar varlıklı bir kadın olan Zerrin, son eşinin vefatıyla tüm varlığını kaybetmişti ve bu durumu Çelenlere açıklamaya hiç niyeti yoktu. Şirketi baştan yapılandırmaya çalışan Cenk’in açıkladığı yeni iş planında, Kadir ve Melis’i büyük bir sürpriz bekliyordu. Cenk’in kendisinden bir şey sakladığından şüphelenmeye başlayan Azra, şüphesinin üzerine gitti.
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