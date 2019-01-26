Elimi Bırakma 26. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 26. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümüne, Fatma’nın hastaneden kaçmayı başarmış olması damga vuracak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman da izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde başka neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 26. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 26. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 27 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümünde; Fatma’nın hastaneden kaçmayı başarmış olması herkesi tedirgin eder. Mert’in tekrar kaçırılmasından endişe duyan Feride, önleyici bazı güvenlik önlemleri alır. Polisin yanı sıra bir yandan Azra’nın tarafı, diğer yandan da Sumru ve Azmi, her yerde Fatma’yı aramaya başlarlar. Ama bu güvenlik önlemleri bile Fatma’nın Mert ile tekrar temas kurmasının önüne geçemez.
Cansu’nun kafeteryayı Burhan’ın üzerine devrettiğini öğrenen Sumru, kızını ufak ufak kaybetmeye başladığının farkına varır ve onu tekrar kazanmanın yollarını aramaya başlar.
Mert’e kavuşmanın rahatlığı ve Fatma’nın yakalanıp Sumru hakkındaki gerçekleri polise anlatacağına olan inancıyla, Azra özgüvenini geri kazanmaya başlar.
Tam her şeyin yoluna girmeye başladığı düşünülürken Sumru’nun sahip olduğu hisselerin arkasındaki gizli elin kimliği ortaya çıkar ve Feride’nin kurmaya çalıştığı aile saadeti bir kez daha ağır bir darbe alır.
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