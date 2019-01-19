Elimi Bırakma 25. bölüm fragmanında Cenk kıskançlık krizine giriyor
Elimi Bırakma dizisi yayınlanan 25. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cenk, kıskançlığın da etkisiyle Kadir ve Azra arasındaki yakınlığı yanlış yorumlar ve Kadir’le ciddi bir kavgaya tutuşur. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma, heyecan ve aksiyon dolu serüvenine kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümü yine şoke eden anlar yaşatacak. Peki, merakla beklenen dizinin 25. bölümünde neler olacak? İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Cenk, kıskançlığın da etkisiyle Kadir ve Azra arasındaki yakınlığı yanlış yorumlar ve Kadir’le ciddi bir kavgaya tutuşur. Cenk’e olan bir anlık öfkesi yüzünden Kadir, sonradan çok pişman olacağı büyük bir hata yapar. Azra’nın kardeşinin velayetini almasını sağlayacak tek delili ortadan kaybeder…
Azra ve Cenk arasındaki ayrılığı kendi gözleriyle görüp teyit eden Sumru, Azra’nın artık Mert’i hak ettiğini düşünerek, kardeşini Azra’ya geçici olarak verir. Mert Azra’da kalmaya başlar.
Sumru, Çelen Grup’a ortak olmanın şevki içinde iş dünyası dergilerine röportajlar verirken, Cansu da annesinin hırsları yüzünden ondan uzaklaşıp geç kavuştuğu babasına yakınlaşmaya başlar.
Tüm bunlar olurken Fatma’nın yattığı hastaneden gelen bir haber herkesi şok eder.
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