Elimi Bırakma 25. bölüm fragmanında Cenk kıskançlık krizine giriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleri Elimi Bırakma 25. bölüm fragmanında Cenk kıskançlık krizine giriyor
GeriTelevizyon Elimi Bırakma 25. bölüm fragmanında Cenk kıskançlık krizine giriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
19.01.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma 25. bölüm fragmanında Cenk kıskançlık krizine giriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elimi Bırakma 25. bölüm fragmanında Cenk kıskançlık krizine giriyor

Elimi Bırakma dizisi yayınlanan 25. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Cenk, kıskançlığın da etkisiyle Kadir ve Azra arasındaki yakınlığı yanlış yorumlar ve Kadir’le ciddi bir kavgaya tutuşur. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Elimi Bırakma, heyecan ve aksiyon dolu serüvenine kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümü yine şoke eden anlar yaşatacak. Peki, merakla beklenen dizinin 25. bölümünde neler olacak? İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Cenk, kıskançlığın da etkisiyle Kadir ve Azra arasındaki yakınlığı yanlış yorumlar ve Kadir’le ciddi bir kavgaya tutuşur. Cenk’e olan bir anlık öfkesi yüzünden Kadir, sonradan çok pişman olacağı büyük bir hata yapar. Azra’nın kardeşinin velayetini almasını sağlayacak tek delili ortadan kaybeder…

Azra ve Cenk arasındaki ayrılığı kendi gözleriyle görüp teyit eden Sumru, Azra’nın artık Mert’i hak ettiğini düşünerek, kardeşini Azra’ya geçici olarak verir. Mert Azra’da kalmaya başlar.

Sumru, Çelen Grup’a ortak olmanın şevki içinde iş dünyası dergilerine röportajlar verirken, Cansu da annesinin hırsları yüzünden ondan uzaklaşıp geç kavuştuğu babasına yakınlaşmaya başlar.

Tüm bunlar olurken Fatma’nın yattığı hastaneden gelen bir haber herkesi şok eder.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Düğün tarihi belli oldu

Ünlü çift Phuket'te! Filleri yıkayıp, temizledik...

'Ben Ajda Pekkan değilim'

'Sus bence, kendi iyiliğin için sus artık!'