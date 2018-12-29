Elimi Bırakma 23. bölüm fragmanında Azra’yı Mert üzerinden tehdit edenler kim?
Elimi Bırakma dizisi yayınlanan 23. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mine’nin ailesinin eve dönmesi sebebiyle Azra, Mine’nin yanından ayrılmak zorunda kalır. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Elimi Bırakma dizisi yayınlanan 23. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sumru, Azra'yı Cenk’ten uzak tutmak için yine Mert’i kullanmaya ve Azra’yı tehdit etmeye başlar. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mine’nin ailesinin eve dönmesi sebebiyle Azra, Mine’nin yanından ayrılmak zorunda kalır. Azra başta bir otelde kalmayı düşünse de, Feride’nin ısrarlarını kıramayıp tekrar konağa yerleşir.
Azra’yı Mert üzerinden tehdit edenler kim?
Bunu öğrenen Sumru, onu Cenk’ten uzak tutmak için yine Mert’i kullanmaya ve Azra’yı tehdit etmeye başlar. Azra’yı Mert üzerinden tehdit eden tek kişi de Sumru değildir üstelik. Azra’nın babasının ölümüyle ilgili açtığı davayı geri çekmesini isteyen gizemli birileri de Azra’ya Mert’in fotoğraflarını göndererek, onu tehdit ederler.
Çelen grubun hisselerini kim satın alıyor?
Fatma’nın yattığı hastaneden gelen bir haber heyecan ve umut yaratırken, Cenk’in sağduyulu yönetimi sayesinde şirketteki kötü gidişat durdurulur, hisseler satılmaya başlar. Asıl önemli mesele ise hisseleri kimin aldığıdır…
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