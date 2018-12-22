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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
22.12.2018 - 23:19, Son Güncelleme:

Elimi Bırakma 22. bölüm fragmanları yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

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Elimi Bırakma 22. bölüm fragmanları yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 22. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde, Azra Sumru’nun acımasız teklifi karşısında çok sevdiği Cenk’ten vazgeçmek zorunda kalacak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman da izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın 22. yeni bölümünde başka neler olacak? Fragmanlarda neler var?

Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 22. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 22. bölüme dair kısa bir özet...

Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 23 Aralık'ta yayınlanacak yeni bölümünde; Azra Sumru’nun acımasız teklifi karşısında çok sevdiği Cenk’ten vazgeçmek zorunda kalmıştır. Sumru, Azra’yla Mert’i söz verdiği gibi bir araya getirir ve Mert’in Azra’ya kırgınlığı, öfkesi artık silinmeye başlar…

Diğer taraftan Şirkette ciddi finansal kriz baş gösterir. Bunda Azmi’nin payı büyüktür. Azmi’nin bu gücü ele geçirmesine neden olan Serap, Cenk’in krizi çözmeye yönelik bir talebini geri çevirir… Miras meselesinden dolayı hala Feride hanıma öfkeli olan Serap, bir kez daha ailesini hayal kırıklığına uğratır.

Mesut ve Hülya, Çetin cinayetiyle ilgili bütün okları Sumru’ya çevirirler… Cenk, Azra ile ayrılığını bir türlü sindiremez ve Azra’nın onu terk edişinin altında başka nedenler arar. Ancak Azra geri adım atmaz. Cenk giderek daha öfkeli bir adam haline dönüşür ve sokak dövüşlerine başlar…

Azra, Cenk’in bu hale gelmesinde kendisini sorumlu tutar. Cenk’le konuşup engel olmaya çalışsa da başaramaz. Cenk’in bu hali şirketin durumuna yansıyınca Çelen’ler de büyük bir deprem başlar…

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