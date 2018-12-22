Elimi Bırakma 22. bölüm fragmanları yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma, bu hafta 22. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde, Azra Sumru’nun acımasız teklifi karşısında çok sevdiği Cenk’ten vazgeçmek zorunda kalacak. Öte yandan diziseverlere ipucu vermesi açısından, yeni bölümden iki fragman da izleyicilerle paylaşıldı. Peki, Elimi Bırakma'nın 22. yeni bölümünde başka neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Alp Navruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizisinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 22. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Elimi Bırakma'nın yeni bölüm fragmanları ve 22. bölüme dair kısa bir özet...
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 23 Aralık'ta yayınlanacak yeni bölümünde; Azra Sumru’nun acımasız teklifi karşısında çok sevdiği Cenk’ten vazgeçmek zorunda kalmıştır. Sumru, Azra’yla Mert’i söz verdiği gibi bir araya getirir ve Mert’in Azra’ya kırgınlığı, öfkesi artık silinmeye başlar…
Diğer taraftan Şirkette ciddi finansal kriz baş gösterir. Bunda Azmi’nin payı büyüktür. Azmi’nin bu gücü ele geçirmesine neden olan Serap, Cenk’in krizi çözmeye yönelik bir talebini geri çevirir… Miras meselesinden dolayı hala Feride hanıma öfkeli olan Serap, bir kez daha ailesini hayal kırıklığına uğratır.
Mesut ve Hülya, Çetin cinayetiyle ilgili bütün okları Sumru’ya çevirirler… Cenk, Azra ile ayrılığını bir türlü sindiremez ve Azra’nın onu terk edişinin altında başka nedenler arar. Ancak Azra geri adım atmaz. Cenk giderek daha öfkeli bir adam haline dönüşür ve sokak dövüşlerine başlar…
Azra, Cenk’in bu hale gelmesinde kendisini sorumlu tutar. Cenk’le konuşup engel olmaya çalışsa da başaramaz. Cenk’in bu hali şirketin durumuna yansıyınca Çelen’ler de büyük bir deprem başlar…
Yorumları Göster
Yorumları Gizle