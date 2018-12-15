Elimi Bırakma 21. bölüm fragmanında dengeler bozuluyor
Elimi Bırakma dizisi yayınlanan 21. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mert’in davada verdiği karar, tüm dengelerin bozulmasına neden olur. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Elimi Bırakma dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine ilginç anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sumru elindeki kozlarını tüm acımasızlığıyla Azra’ya karşı kullanmaya başlar. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mert’in davada verdiği karar, tüm dengelerin bozulmasına neden olur. Sumru elindeki kozlarını tüm acımasızlığıyla Azra’ya karşı kullanmaya başlar. Sumru’nun oyunlarının sonucunda Azra hiç olmadığı kadar zor bir kararın eşiğine gelir. Azra ve Cenk tam da mutluluğu bulmuşlarken ellerinin arasından hızla kayıp gittiğini çaresizce izlerler.
Cenk’in Azra ile yaşadığı zor günler bir yana şirkette de Azmi’nin oyunları başlar. Çelen Grup bu güne kadar ki en zor zamanlarını yaşamakta şirket neredeyse iflasın eşiğine gelmektedir. Feride Hanım bu süreçte ailesini güçlü ve ayakta tutmak için var gücüyle savaşır. Sumru Azra’yı Azmi ise Cenk’i kıskaca almıştır. Cenk Çelen hem aşkıyla hem de işiyle büyük bir sınavın eşiğindedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle