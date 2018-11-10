Elimi Bırakma 16. bölüm fragmanında Azra, Mert'i kazanabilecek mi?
Elimi Bırakma dizisi yayınlanan 16. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Azra Mert’in sert tepkilerine rağmen onu kazanmaya çalışmaktan vazgeçmez. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Elimi Bırakma dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Burhan’la yolu kesişen Fatma Sumru’nun karşısına yeni bir tehdit olarak çıkarken, Sumru Mert’i bir süreliğine de olsa Fatma’nın görmesine izin verir. İşte, Elimi Bırakma dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Azra Mert’in sert tepkilerine rağmen onu kazanmaya çalışmaktan vazgeçmez… Burhan’la yolu kesişen Fatma Sumru’nun karşısına yeni bir tehdit olarak çıkarken, Sumru Mert’i bir süreliğine de olsa Fatma’nın görmesine izin verir.
Ancak Fatma bununla yetinmeyerek Sumru’ya sorun çıkarmaya devam eder. Azra diğer taraftan babasının şaibeli ölümü için Çetin’le birlikte davayı açar. Cenk ise arabasında kaybolan mektubun peşine düşer. Cansu’nun beklenmedik bir an da kaybolması Azra ve Cenk’i zora sokar.
Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın yapımcılığını Üs Yapım - Süreyya Önal, yönetmenliğini Sadullah Çelen, senaryosunu Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme alıyor. Dizinin başrollerini ise Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan ve Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor.
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