Elimi Bırakma 10. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Alp Nevruz, Alina Boz ve Dolunay Soysert gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Elimi Bırakma dizinin merakla beklenen yeni bölümü öncesi iki fragman izleyiciyle paylaşıldı. Bu hafta 10. bölümüyle izleyici ile buluşacak dizi, oldukça heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Peki, Elimi Bırakma 10. bölüm fragmanlarında neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Pazar akşamları ekranlara gelen Elimi Bırakma'nın 30 Eylül Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne ait iki fragman izleyicilerle paylaşıldı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Azra’nın sırrını öğrenen Feride Hanım’ın dünyası başına yıkılacak. İşte, Elimi Bırakma 10. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Elimi Bırakma bu hafta 10. bölümüyle yayında olacak. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde; Azra’nın sırrını öğrenen Feride Hanım’ın dünyası başına yıkılır. Feride Hanım için merhem olmak isteyen Azra’nın eli kolu bağlıdır. Feride Hanım’a ulaşmak istese de Çelen ailesi Azra’nın Feride Hanım’ı görmesine izin vermez. Azra kendini anlatmanın bir yolunu bulabilecek midir?
Sumru’nun evinden kaçan Mert ve Fatma, Sumru’nun planlarını altüst eder. Sumru Mert’i tekrar kaybetmişken Cansu’nun desteğini alamaması Sumru’yu köşeye sıkıştırır. Sumru’ya inanmayan Cansu, annesine karşı büyük bir sınav verecektir. Feride Hanım’ın kararlarını sorgulamaya başlayan Serap duruma el atar. Azmi’nin desteğini alan Serap, ailenin çehresini değiştirecek olan kararlar verir. Hastalığı yüzünden ameliyata girecek olan Feride Hanım’ı neler bekleyecektir?
Serap’ın planı, hayal ettiğinden daha büyük olunca işler sarpa sarar. Feride Hanım Azra’nın ve Cenk’in desteğiyle bu yükün altından kalkabilecek midir?
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