Elif Şadoğlu kimdir? Survivor Elif kaç yaşında?
Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla Survivor 2018'de dikkatleri üzerine çeken Elif Şadoğlu, yarışmanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Survivor izleyicileri, Elif Şadoğlu'nun yarışmadan önce ne yaptığını merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Surivor Elif Şadoğlu kimdir? Elif Şadoğlu kaç yaşında?
Survivor 2018'de ünlüler takımında yer alan Elif Şadoğlu'nun adı her hafta en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor. Güzel fiziği ve adada oynanan yarışmalardaki hırsıyla hemen kendini belli eden Elif Şadoğlu, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, Survivor 2018'de ünlüler takımında yer alan genç yarışmadı Elif Şadoğlu hakkında merak edilen her şey...
ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?
1992 yılında dünyaya gelen Elif Şadoğlu, fitness eğitmenliği yapmaktadır. Katıldığı 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu olan Elif Şadoğlu, geçtiğimiz yıl düzenlenen Survivor 2017'de yer almış ve yapılan halk oylamasının ardından adaya veda etmişti.
Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken ve kaslı vücuduyla verdiği pozlarla sportmen kişiliği ön plana çıkan Elif Şadoğlu, katıldığı Survivor 2017'nin tanıtımında, "Hayatta hayatı ya en iyi yapacaksın, ya da en iyi yapana bırakacaksın" sözleriyle ne kadar iddialı bir yarışmacı olduğunu vurgulamıştır. Elif Şadoğlu son olarak, Acun Ilıcalı'nın kararı ile birlikte Survivor 2018'e dahil oldu. Başarılı yarışmacı Elif Şadoğlu, Survivor 2018'de All Star takımında yarışıyor.
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