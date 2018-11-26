Elif Korkmazel kimdir?
Elif Korkmazel, verdiği yemek tarifleri ve yazıları ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman çeşitli kanallarda izleyicilerin karşısına çıkan Elif Korkmazel bazı kurumlara yemek danışmanlığı da yapmaktadır. Peki, Elif Korkmazel kimdir ve kaç yaşındadır?
Elif Korkmazel internet üzerinden biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Sabah Gazetesi'nde yazarlık yapan Elif Korkmazel, çeşitli gazete ve dergilerde yemek tarifleri ve köşe yazarlığı ve sunuculuk yaptı. Moda tasarımı üzerine eğitim alan Korkmazel bir dönem stilistlik yaptı. Sofra Dergisi'nin düzenlediği "Sofra Düzeni ve Yemek Yarışması"nda kazandığı derece sonucunda dergide çalışma teklifi alarak yemek yazarlığına başladı.
1998 yılında haftalık Mimoza dergisinin yemek yazarlığını yaptı. Televizyon dünyasına 1998 yılında ATV'de yemek programı sunarak adım attı. Devamında Star TV, TRT1, Kanal A, Kanal Türk, TGRT gibi birçok televizyon kanalında yemek ve sabah kuşağı programları sundu.
2002'de Bebeğim dergisinde yemek yazarı olarak çalıştı. Çeşitli yemek firmalarına danışmanlık yapan, özel firmalar için yemek kursları veren Korkmazel, yemek programı sunmaya devam ediyor.
1997 yılından beri Sofra dergisinin yemek danışmanlığını yapan Elif Korkmazel, 2007 yılı itibariyle Sabah Gazetesi Günaydın Ekinde yazılarına devam etmiştir.
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