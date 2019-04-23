Elif Ece Uzun kimdir? İşte Elif Ece Uzun'un hayatına ilişkin bilgiler
Elif Ece Uzun katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Elif Ece Uzun, sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği ve jüri üyeliğini, Hakan Akkaya, Ivana Sert, Neslihan Yargıcı ve Uğurkan Erez'in yaptığı İşte Benim Stilim'de yarışmıştı. Peki, Elif Ece Uzun kimdir? İşte Elif Ece Uzun'un hayatına ilişkin bilgiler
Artvinli bir Anne ve Rizeli bir babanın kızı olan Elif Ece Uzun, 1984 yılında Adapazarı’nda dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulun bir kısmını Adapazarı'nda, bir kısmını ise İzmit’te tamamladı. Sonra ailesiyle beraber Antalya’ya yerleşti. Turizm otelcilik lisesinde okurken bir yandan da yerel televizyonlarda programlar yaptı.
Kariyerine 15 yaşında başlamış ve mesleğe ilk adımını bir model yarışmasına katılarak atmış olan Elif Ece Uzun, 2003 yılında iletişim sanatları alanında eğitim aldı. Bir dönem hobi olarak yaptığı modellik mesleğini okulu bitince 2004 yılında profesyonel olarak yapmaya başladı ve İstanbul’a yerleşti.
Bir defilesi sırasında “Bebek” lakabını alan güzel model, başarısının tamamen annesinin teşviki ve kendisini yöneltmesi sonucunda elde edilmiş bir başarı olduğunu söylüyor.
Elif Ece Uzun 2003 yılında bir yıl boyunca İletişim Sanatları Akademisi'nde, iletişim sanatları üzerine eğitim aldı. Serap Ezgi, Levent Bitecik ve Gökhan Telkenar gibi hocalardan ders aldığı süreç biter bitmez Şafak Sezer ile Star TV’de bir show programı sunmaya başladı.
Sonra Kanal 1'de Necmi Yapıcı ile şaka ve eğlence programı sundu. Çarkıfelek programında tobleronda Mehmet Ali Erbil'e eşlik etti. 2010 yılında Atv de Klip TV adlı programı sundu.
Sinan Çetin'in okulu Plato'da oyunculuk eğitimi aldı. Kanal D ekranlarında yer alan Aşk Her Yaşta dizisinde rol aldı. 2013 yılında Vahide Gördüm'ün okulu olan akademi 35,5 da 1 yıl tiyatro eğitimi aldı. Daha sonra bir bisküvi markasının reklam yüzü oldu. Tam bir seyahat tutkunu olduğunu söyleyen ünlü manken son yaptığı seyahatler ile dünyanın 3’te ikisini gördü.
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