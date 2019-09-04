El Değmemiş Aşk filminin oyuncuları kimler?
El Değmemiş Aşk filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Umut Kırca’nın oturduğu El Değmemiş Aşk filmin 2016 yılında vizyona girmişti. Peki, El Değmemiş Aşk filminin oyuncuları kimler?
Oyuncu Oya Başar ve Levent Kırca’nın yönetmen oğulları Umut Kırca’nın ilk filmi El Değmemiş Aşk, babasının ısrarıyla kendini bir anda çocukluk arkadaşı Feryal’le nikâh masasında bulan Zafer’in öyküsünü anlatıyor. Filmin başrollerini ise komedi dizilerinin tanınan ismi Emre Karayel, Ceren Moray ve Begüm Kütük paylaşıyor.
KONUSU
İlerleyen yaşına rağmen hiçbir şekilde olgunlaşamayan Zafer, babasının isteği üzerine kendisine aşık olan çocukluk arkadaşı Feryal ile evlenmek zorunda kalmıştır. Ancak Zafer, Duygu'ya aşıktır, evliliğini kısa sürede bitirene dek Feryal'e eşi gibi davranmamaya kararlıdır. Bütün bunlardan habersiz olan Feryal, Zafer'e yakınlaşabilmek, onun gerçekten kendisini sevmesini sağlayabilmek için türlü yöntemler deneyecektir.
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