'Ekranlara yeterince ara verdim'
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, yeni yılın ilk günü İstMarina Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.
Yalnız başına çıktığı alışveriş turunda kucağından bir an olsun köpeği Alf'i indirmeyen Yağmur Tanrısevsin, yılbaşı gecesi sevgilisi Oğuzhan Koç'u çıktığı sahnesinde dinlemeye gittiğini söyledi.
Mağaza mağaza dolaşarak yılın ik gününü alışveriş yaparak değerlendiren güzel oyuncu, ayaküstü gazetecilerinde sorularını yanıtladı. Ekranları özlediğini söyleyen Tanrısevsin, "Ekranlara yeterince ara verdiğimi düşünüyorum. İzleyici karşısında olmayı özledim. Güzel bir senaryoya sahip drama dizisinde rol alarak dönmek çok istiyorum. Şu sıralar gelen senaryoları okuyorum" dedi.
Ünlü oyuncu, alışveriş turunun ardından bir restorana geçerek deniz manzarası eşliğinde yemeğini yedi.
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