Ekranın romantik çiftinden "Afili" pozlar
Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk yeni sezon için objektif karşısına geçti…
Kanal D’nin; yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, ekrana geldiği günden bu yana izleyicinin gözdesi olan dizisi Afili Aşk, yeni sezona ara vermeden devam ediyor.
AŞK YAKINDA MI?
Dizinin başrol oyuncuları Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk, geçtiğimiz haftalarda objektif karşısına geçti. Canlandırdıkları Kerem ve Ayşe karakterleriyle yaz aylarının en çok konuşulan çifti olan Ertuğrul ve Özberk, dizideki enerjilerini fotoğraf çekimlerinde de yansıttı.
Ayker fanlarının “Ne zaman sevgili olacaklar?” sorusuna ikili, bu pozlarla “Dizide aşk yakında” mesajı verdi. Ekranın sevilen çifti, romantik pozları ve tarzlarıyla da yeni sezonda çok konuşulacaklarının sinyalini verdi.
Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin yaptığı Afili Aşk’ın senaryosunu ise Barış Erdoğan, İlker
Arslan, Okşan Tavaslıoğlu ve Kübra Sülün kaleme alıyor.
Geçtiğimiz yaz aylarında komedi ve romantizmin tek adresi olan Afili Aşk, yeni bölümleri ile Çarşamba akşamları Kanal D’de.
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