Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
09.05.2018 - 16:45, Son Güncelleme:

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor?

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Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor?

Severek takip ettiğimiz dizilerde bu haftanın en şık isimleri kimler oldu? İşte Ekranda farkıyla stil zengini isimlerin bu hafta tercih ettikleri adresler…

Kanal D’nin sevilen dizisi “İnsanlık Suçu”, oyuncularının sade ama şık stil tercihleriyle dikkat çekiyor.

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

“İnsanlık Suçu”nun 6. bölümünde Funda İlhan’ın canlandırdığı Cavidan karakterinin giydiği takım elbise Perihan Demirdelen imzalı.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Dizinin en şık karakterlerinden Deniz Uğur’un canlandırdığı Emel Gökdemir karakteri toprak tonlarındaki yeleği ile oldukça konuşulmuştu. Yelek, Çiğdem Akın imzalı. Emel’in bluzu ise Boutique 868.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Gizem Karaca’nın hayat verdiği Suna karakteri, bu hafta sade bir seçimle karşımıza çıktı. Suna’nın mor ve krem renklerinden oluşan kareli bluzu Marks&Spencer’dan.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Bir diğer sahnede bahçede ise çizgili beyaz gri bir elbise giymişti, bu elbise de GAP marka.

 

ZERAFETİN DİĞER ADI ASLI OLDU

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Zerafeti ve güzelliğiyle göz kamaştıran Birce Akalay’ı “Siyah Beyaz Aşk”ın 29. bölümünde Rcut İstanbul marka siyah bir ceketle izledik. Aslı karakterini canlandıran güzel oyuncu, ceketini Birgül Göralcan marka bir broşla hareketlendirmiş, Zeckie marka küpeleri ve Begüm Bakkal imzalı pantolonuyla da şıklığını tamamlamıştı.

 

SÜREYYA BU HAFTA YİNE GÖZ KAMAŞTIRDI 

Özellikle Süreyya karakterine can veren Aslı Enver’in elegan ve doğal tercihleriyle dikkatleri çeken “İstanbullu Gelin”in 48. Bölümüne bir göz atalım.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Süreyya bu bölümde kiremit rengi bir elbise (Mango, 350 TL) ve aynı renk ceketiyle (Zara, 170 TL) oldukça beğenildi.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Süreyya’nın davet sahnesinde giydiği siyah elbisesi (The Latest Thing, 365 TL) ve siyah ceketi ile (Zara, 300 TL) muhteşem görünüyordu.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Süreyya’nın günlük seçimlerinde ise mavi kazağı (Mango, 180 TL) ve siyah beyaz çizgili elbisesi (Mango, 190 TL) zarif bir şıklığı temsil ediyordu.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Bir diğer günlük seçimindeki sarı yapraklı elbise de (BSL Fashion, 130 TL) doğal ve sade bir şıklıktı.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

“İstanbullu Gelin”de Dilara Aksüyek’in hayat verdiği İpek karakterinin gümüş elbisesi çok sevildi. İpek’in elbisesi Barrus marka.

 

"YASAK ELMA"NIN EN ŞIK KADINI 

Fox’un merakla izlenen dizisi “Yasak Elma”da Şevval Sam’ın canlandırdığı Ender karakterinin 8. bölümdeki tercihleri de meraklı gözlerden kaçmadı.

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Ender’in siyah beyaz kombini Trendyol Milla, renkli kimonosu Lium Design, davetteki yeşil parlak elbisesi Jaquette by Elvan marka.

 

UFAK TEFEK GÜZELLİKLER   

Ufak Tefek Cinayetler”in başrol kadınlarının göz kamaştıran stilleri ise izleyenleri ekran başına çiviliyor.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Bade İşçil’in canlandırdığı Pelin, 28. bölümde Lium Design marka yaprak küpeleriyle alkış aldı.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Tülin Özen’in canlandırdığı Arzu karakterinin kahvaltı sahnesindeki mavi elbisesi adL marka, 299.90 TL.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Burcu’nun kırmızı bomber ceketi Tommy Hilfiger.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Merve karakterinin giydiği beyaz çiçekli mavi ceketi adL, 299.90 TL.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Merve’nin bir diğer kombini ise şöyle; açık pembe ceket Koton, 179 TL; pembe pantolon adL 199.90 TL; çanta Mehry Mu 2.100 TL.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor


Merve’nin mavi tonlardaki çiçekli renkli elbisesi Beymen, lacivert trençkotu Perspective.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Gökçe Bahadır’ın canlandırdığı Oya’nın sade ve şık kombininde Bershka marka krem ceketi (180 TL) ve Louis Vuitton marka çantası göze çarpıyor.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor


Oya’nın lacivert, beyaz çizgili ceketi Eclectic Concept.

 

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor

Bir diğer sahnede giydiği pembe dökümlü ceketi Forever New. Zarif takıları ise Bendis.

 

Sevdiğiniz dizilerde stillerini takip ettiğiniz karakterlerin nereden giyindiklerini merak ediyor ve satın almak istiyor musunuz? O halde, bu uygulama tam size göre… 

Daha fazlası için Ekranda uygulamasını IOS ve Android’ten indirebilirsiniz.

 

Android : http://knld.co/ekranda-a 
IOS : http://knld.co/ekranda-ios

 

 

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