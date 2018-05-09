Ekranın en şık isimleri hangi markaları tercih ediyor?
Severek takip ettiğimiz dizilerde bu haftanın en şık isimleri kimler oldu? İşte Ekranda farkıyla stil zengini isimlerin bu hafta tercih ettikleri adresler…
Kanal D’nin sevilen dizisi “İnsanlık Suçu”, oyuncularının sade ama şık stil tercihleriyle dikkat çekiyor.
“İnsanlık Suçu”nun 6. bölümünde Funda İlhan’ın canlandırdığı Cavidan karakterinin giydiği takım elbise Perihan Demirdelen imzalı.
Dizinin en şık karakterlerinden Deniz Uğur’un canlandırdığı Emel Gökdemir karakteri toprak tonlarındaki yeleği ile oldukça konuşulmuştu. Yelek, Çiğdem Akın imzalı. Emel’in bluzu ise Boutique 868.
Gizem Karaca’nın hayat verdiği Suna karakteri, bu hafta sade bir seçimle karşımıza çıktı. Suna’nın mor ve krem renklerinden oluşan kareli bluzu Marks&Spencer’dan.
Bir diğer sahnede bahçede ise çizgili beyaz gri bir elbise giymişti, bu elbise de GAP marka.
ZERAFETİN DİĞER ADI ASLI OLDU
Zerafeti ve güzelliğiyle göz kamaştıran Birce Akalay’ı “Siyah Beyaz Aşk”ın 29. bölümünde Rcut İstanbul marka siyah bir ceketle izledik. Aslı karakterini canlandıran güzel oyuncu, ceketini Birgül Göralcan marka bir broşla hareketlendirmiş, Zeckie marka küpeleri ve Begüm Bakkal imzalı pantolonuyla da şıklığını tamamlamıştı.
SÜREYYA BU HAFTA YİNE GÖZ KAMAŞTIRDI
Özellikle Süreyya karakterine can veren Aslı Enver’in elegan ve doğal tercihleriyle dikkatleri çeken “İstanbullu Gelin”in 48. Bölümüne bir göz atalım.
Süreyya bu bölümde kiremit rengi bir elbise (Mango, 350 TL) ve aynı renk ceketiyle (Zara, 170 TL) oldukça beğenildi.
Süreyya’nın davet sahnesinde giydiği siyah elbisesi (The Latest Thing, 365 TL) ve siyah ceketi ile (Zara, 300 TL) muhteşem görünüyordu.
Süreyya’nın günlük seçimlerinde ise mavi kazağı (Mango, 180 TL) ve siyah beyaz çizgili elbisesi (Mango, 190 TL) zarif bir şıklığı temsil ediyordu.
Bir diğer günlük seçimindeki sarı yapraklı elbise de (BSL Fashion, 130 TL) doğal ve sade bir şıklıktı.
“İstanbullu Gelin”de Dilara Aksüyek’in hayat verdiği İpek karakterinin gümüş elbisesi çok sevildi. İpek’in elbisesi Barrus marka.
"YASAK ELMA"NIN EN ŞIK KADINI
Fox’un merakla izlenen dizisi “Yasak Elma”da Şevval Sam’ın canlandırdığı Ender karakterinin 8. bölümdeki tercihleri de meraklı gözlerden kaçmadı.
Ender’in siyah beyaz kombini Trendyol Milla, renkli kimonosu Lium Design, davetteki yeşil parlak elbisesi Jaquette by Elvan marka.
UFAK TEFEK GÜZELLİKLER
“Ufak Tefek Cinayetler”in başrol kadınlarının göz kamaştıran stilleri ise izleyenleri ekran başına çiviliyor.
Bade İşçil’in canlandırdığı Pelin, 28. bölümde Lium Design marka yaprak küpeleriyle alkış aldı.
Tülin Özen’in canlandırdığı Arzu karakterinin kahvaltı sahnesindeki mavi elbisesi adL marka, 299.90 TL.
Burcu’nun kırmızı bomber ceketi Tommy Hilfiger.
Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Merve karakterinin giydiği beyaz çiçekli mavi ceketi adL, 299.90 TL.
Merve’nin bir diğer kombini ise şöyle; açık pembe ceket Koton, 179 TL; pembe pantolon adL 199.90 TL; çanta Mehry Mu 2.100 TL.
Merve’nin mavi tonlardaki çiçekli renkli elbisesi Beymen, lacivert trençkotu Perspective.
Gökçe Bahadır’ın canlandırdığı Oya’nın sade ve şık kombininde Bershka marka krem ceketi (180 TL) ve Louis Vuitton marka çantası göze çarpıyor.
Oya’nın lacivert, beyaz çizgili ceketi Eclectic Concept.
Bir diğer sahnede giydiği pembe dökümlü ceketi Forever New. Zarif takıları ise Bendis.
Sevdiğiniz dizilerde stillerini takip ettiğiniz karakterlerin nereden giyindiklerini merak ediyor ve satın almak istiyor musunuz? O halde, bu uygulama tam size göre…
Daha fazlası için Ekranda uygulamasını IOS ve Android’ten indirebilirsiniz.
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