Eğitime destek
Radyo D ve dinleyicilerinin desteğiyle bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz aylarda telefonla Radyo D’yi arayıp yayına bağlanan Antalya Aksu Kocabelen İlk ve Ortaokulu anaokulu öğretmeni Didem Afacan’ın çağrısı cevap buldu. Radyo D ekibi ve dinleyicileri, Afacan’ın telefonu üzerine kütüphaneye ihtiyacı olan okul için sosyal sorumluluk projesi başlattı. Dinleyiciler radyoya yüzlerce kitap gönderirken, kanal da yayınevleriyle görüşüp öğrenciler için kitap temin etti. Kütüphanenin açılışı geçtiğimiz günlerde Demirören TV Müzik Kanalları Genel Yayın Yönetmeni Murat Duran, Radyo D programcıları Eftalya Nur Öktem ve Polat Labar’ın da katılımıyla gerçekleşti.
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