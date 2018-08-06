Ege’nin Hamsisi yeni bölüm 2. fragmanında Fikret sürprizi
Ege’nin Hamsisi dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan Ege’nin Hamsisi 4. bölüm 2. fragmanına Fikret sürprizi damga vurdu. Kardeşinin yaşadıklarını öğrenen Fikret’in Ege topraklarına gidişiyle ortalık daha da karışacak gibi gözüküyor. İşte, Ege’nin Hamsisi 4. bölüm fragmanları ve kısa bir özeti.
Ekran macerasında üç haftayı geride bırakan Ege’nin Hamsisi dizisinin 4. bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Melahat ve Şevket arasındaki rekabetin kızışacağı sinyalini veren Ege’nin Hamsisi yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları geldi.
Melahat ve Şevket arasındaki kavga gitgide tırmanırken, kasabada da her şey birbirine girmiştir. Melahat, Şevket’in tahmin ettiğinden daha inatçı çıkar. Bu bir yandan onu sinirlendirse de; diğer taraftan hoşuna gitmektedir. Rakibi dişlidir. Ancak Şevket üst üste yediği darbelerin sonunda herkesi şaşkına çevirecek bir tepki verir. Şevket’in bu tepkisi Karadeniz’de doğup büyüyen ve asla orayı terk etmeyecek olan ablası Fikret’in kulağına kadar gider. Fikret, ajanı Dursun'dan Şevket'le ilgili aldığı bir haberle Rize'den savaş bayraklarını çeker ve yanına Karadeniz’in havasını, suyunu, toprağını alarak Ege’nin yolunu tutar. Deniz ve Zeynep'in tarafındaysa buzlar erimeye başlamıştır. Zeynep babası Şevket'e, Deniz de annesi Melahat'a destek olmaya çalışırken, hesapta olmayan bir anlaşmazlığın içine düşerler.
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