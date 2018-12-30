Ege'nin Hamsisi final yapıyor! Ege'nin Hamsisi'nin finalinde neler olacak?
Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik olayların anlatıldığı Ege'nin Hamsisi, 31 Aralık akşamı ekranlara gelecek 23. bölümüyle birlikte final yapacak. Sürprizlerle dolu bir finalle ekranlara gelecek dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu oldu. Peki, Ege'nin Hamsisi'nin finalinde neler olacak? Fragmanda neler var?
Ege'nin Hamsisi bu hafta yayınlanacak 23. bölümüyle birlikte ekran macerasına nokta koyacak. Sevilen dizinin finalinde, Karadeniz’in sevilen grubu Koliva, Türk Halk Müziği’nin ünlü ismi Sümer Ezgü ve Pop Müziğin sevilen sanatçısı Güliz Ayla’nın konserleri yer alacak. İşte, Ege'nin Hamsisi final bölüm fragmanı ve final bölümüne dair kısa bir özet...
Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Ege’nin Hamsisi’nin final bölümünün sürprizleri olacak. Ege’nin Hamsisi’nin final bölümünde çifte düğün var... Egeli damat adayı Deniz (Uraz Kaygılaroğlu), Karadenizli sevdiği Zeynep’le (Bestemsu Özdemir) evlenecek. Dursun (Eser Eyüboğlu) ve Zehra’nın (Eylül Demirpehlivan) düğünü de yine aynı salonda yapılınca mutluluk ikiye katlanacak.
Belediyenin Yılbaşı organizasyonunda yapılan düğün öncesi ise ortalık yine karışacak. Sanatçıları organize etmek üzere Belediye Başkanı Nuri’den (Hakan Bilgin) paraları alan Horoz Ağa Kubat (Peker Açıkalın), sırra kadem basıp ortalıktan kaybolacak. Dolandırıldığını anlayan Başkana kasabalılar destek olacak, hiç ummadıkları harika bir yılbaşı eğlencesi ortaya çıkacak.
Kızının Deniz’le evlenmesine onay veren ancak düğünün o gece yapılacağından habersiz olan Şevket (Uğur Çavuşoğlu), kızını bembeyaz gelinliği içerisinde görünce ne yapacak? Kardeşine güvenip ona kol kanat geren, yeni bir şans veren Melahat (İclal Aydın), onun memleketini yine dolandırdığını öğrenince nasıl davranacak?
Babasından habersiz yapılan evlilik organizasyonunun heyecanı ve üzüntüsüne dayanamayan Zeynep, düğünden kaçınca neler yaşanacak? Kaçak gelin Zeynep’i nikah masasına oturmaya kim ikna edecek?
Yılbaşı balosu krizi, Sığacık sakinlerinin birlik ve dayanışma çabaları sonucu çözülecek. Karadenizli ünlü müzik grubu Koliva’yı Şevket, liseden arkadaşı Sümer Ezgü’yü ise Melahat konser vermek üzere ayarlayacak. Belediye Başkanı’nın Sığacıklılara sürprizi ise Pop Müziğin ünlü ismi Güliz Ayla olacak. Son şarkısının klibi, çifte düğünlü bu muazzam organizasyonda yayınlanacak olan Ayla, yeni yıla girilen ilk dakikalarda eğlenceyi doruğa çıkartacak.
Doğdukları yerler farklı da olsa, o farklılıklardan zenginleşip, gönüller arasına duvar örmek yerine köprü inşa eden Ege’nin Hamsisi kahramanları, mutluluğun formülünü izleyenlere muhteşem bir finalle aktaracaklar.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle