Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimdir? İşte dizinin oyuncu kadrosu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.07.2018 - 17:57, Son Güncelleme:

Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimdir? İşte dizinin oyuncu kadrosu

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Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimdir? İşte dizinin oyuncu kadrosu

Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimdir sorusu birçok dizisever tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik olayların yaşanacağı dizinin oyuncu kadrosunda oldukça renkli isimler yer alıyor. Peki, Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimdir? İşte dizinin oyuncu kadrosu.

Ege'nin Hamsisi dizisi yayınlanacak olan ilk bölümüyle ekranlara merhaba demeye hazırlanıyor. İzleyicilere eğlenceli ve komik dakikalar yaşatacak olan Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncu kadrosunda oldukça deneyimli ve renkli isimler yer alıyor. Peki, Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimdir? İşte dizinin oyuncu kadrosu.

EGE'NİN HAMSİSİ OYUNCULARI

Egenin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimdir İşte dizinin oyuncu kadrosu

İclal Aydın

MELAHAT ÇINAR

Nam-ı diğer Meloş… Tam bir Ege kadını... Enginar Kalbi’nin sahibi... Deniz ve Derya’nın annesi... Çok sevecen ama tersi fena...

Egenin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimdir İşte dizinin oyuncu kadrosu

Uğur Çavuşoğlu

ŞEVKET GERGİNOĞLU

Doğma büyüme Karadeniz’li... Zeynep ve Ömer’in babası. Usta bir aşçıdır. Çabuk sinirlenip çabuk sakinleşen bir adam. Ege kasabasına bomba gibi düşer.

Egenin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimdir İşte dizinin oyuncu kadrosu

Uraz Kaygılaroğlu

DENİZ ÇINAR

Ege delikanlısı. Dürüst ve Mert... Hani derler ya kalıbının adamı... Hayatı kasabaya taşınan aile ile alt üst olur.

Egenin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimdir İşte dizinin oyuncu kadrosu

Bestemsu Özdemir

ZEYNEP GERGİNOĞLU

Şevket’in mimar kızı, Ömer’in ablası. Tam bir laz kızı. O da babası gibi inatçı... Aşkı hiç tahmin etmediği küçük bir Ege kasbasında bulur.

Egenin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimdir İşte dizinin oyuncu kadrosu

Asuman Dabak

FİKRET GERGİNOĞLU

Şevket’in ablası, Zeynep ve Ömer’in halası. Huysuz, aksi, lafını sakınmayan bir Karadeniz kadını. Kendini aileye adamış. En sevdiği şey, adını kendisini terk eden nişanlısı Nuri’den intikam olarak koyduğu kazıdır.

Egenin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimdir İşte dizinin oyuncu kadrosu

Haldun Boysan

EŞREF ÜZÜM

Çay bahçesinin sahibi. Babacan tavrıyla herkesin derdini çözmeye çalışır. Bir tek kendi derdine derman olamaz.

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