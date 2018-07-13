Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimdir?
Ege'nin Hamsisi dizisi oyuncularının kim olduğu birçok dizisever tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Ekranlarda yayınlanmaya başlayacak olan Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncu kadrosunda oldukça sempatik isimler yer alıyor. Peki, Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimdir?
TRT 1, izleyicilerinin merakla beklediği Ege’nin Hamsisi’nin yayın tarihi belli oldu. Komik, esprili sahneleriyle olduğu kadar duygu yüklü senaryosuyla da dikkat çekecek dizinin ilk bölümü, 16 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de yayınlanacak. Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Ege'nin Hamsisi dizisinin oyuncuları kimdir?
İclal Aydın
MELAHAT ÇINAR
Nam-ı diğer Meloş… Tam bir Ege kadını... Enginar Kalbi’nin sahibi... Deniz ve Derya’nın annesi... Çok sevecen ama tersi fena...
Uğur Çavuşoğlu
ŞEVKET GERGİNOĞLU
Doğma büyüme Karadeniz’li... Zeynep ve Ömer’in babası. Usta bir aşçıdır. Çabuk sinirlenip çabuk sakinleşen bir adam. Ege kasabasına bomba gibi düşer.
Uraz Kaygılaroğlu
DENİZ ÇINAR
Ege delikanlısı. Dürüst ve Mert... Hani derler ya kalıbının adamı... Hayatı kasabaya taşınan aile ile alt üst olur.
Bestemsu Özdemir
ZEYNEP GERGİNOĞLU
Şevket’in mimar kızı, Ömer’in ablası. Tam bir laz kızı. O da babası gibi inatçı... Aşkı hiç tahmin etmediği küçük bir Ege kasbasında bulur.
Asuman Dabak
FİKRET GERGİNOĞLU
Şevket’in ablası, Zeynep ve Ömer’in halası. Huysuz, aksi, lafını sakınmayan bir Karadeniz kadını. Kendini aileye adamış. En sevdiği şey, adını kendisini terk eden nişanlısı Nuri’den intikam olarak koyduğu kazıdır.
Haldun Boysan
EŞREF ÜZÜM
Çay bahçesinin sahibi. Babacan tavrıyla herkesin derdini çözmeye çalışır. Bir tek kendi derdine derman olamaz.
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